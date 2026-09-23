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Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) dhe Shërbimet Shëndetësore të Integruara (IHS) kanë përmbyllur nismën e përbashkët për avancimin e raportimit mediatik mbi sëmundjet kronike jongjitëse dhe çështjet e tjera me rëndësi për shëndetin publik.
Nisma, e cila ka synuar forcimin e bashkëpunimit ndërmjet gazetarëve dhe profesionistëve shëndetësorë, u përmbyll në Prishtinë me tryezën “Përtej kryetitujve”.
Në këtë aktivitet u diskutua për sfidat me të cilat përballen gazetarët gjatë raportimit për tema komplekse shëndetësore, por edhe për nevojën që këto çështje të trajtohen me më shumë kontekst, ekspertizë dhe përtej lajmit të ditës.
Në hapje të aktivitetit folën Linda Baleta, Eksperte e Lartë për Avokim në IHS, Getoarbë Mulliqi, Drejtoreshë Ekzekutive e AGK-së, dhe Dr. Ardita Baraku, Drejtoreshë e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. Ato theksuan rëndësinë e krijimit të urave të qëndrueshme të komunikimit ndërmjet medias dhe profesionistëve të shëndetësisë, në mënyrë që publiku të ketë qasje në informacione të sakta, të kuptueshme dhe të mbështetura në ekspertizë profesionale.
“Gazetaria shëndetësore nuk duhet të kufizohet vetëm te raportimi i rasteve apo lajmeve të ditës. Për tema si sëmundjet kronike jongjitëse, publiku ka nevojë për shpjegime, kontekst dhe informacion që i ndihmon të kuptojë rreziqet, mënyrat e parandalimit dhe rëndësinë e trajtimit”, u theksua gjatë diskutimeve njofton AGK-ja transmeton Klankosova.tv.
Pjesa qendrore e konferencës ishte diskutimi “Gazetaria, sëmundjet kronike jongjitëse dhe storiet që kanë rëndësi”, i moderuar nga Getoarbë Mulliqi. Përmes katër bashkëbisedimeve të shkurtra, profesionistë shëndetësorë dhe gazetare që kanë qenë pjesë e nismës ndanë përvojat e tyre të bashkëpunimit dhe diskutuan sfidat e raportimit të temave shëndetësore.
Në fokus ishte edhe mënyra se si njohuritë dhe ekspertiza profesionale mund të përkthehen në materiale të qasshme dhe të kuptueshme për qytetarët.
Pjesëmarrësit vunë theks të veçantë edhe te rëndësia e përfshirjes së zërit të pacientëve dhe tregimeve njerëzore në gazetarinë shëndetësore. Sipas diskutimeve, përvojat personale mund t’i japin më shumë dimension raportimit, duke bërë që çështjet shëndetësore të mos mbeten vetëm në nivelin e statistikave dhe të të dhënave, por të pasqyrojnë edhe ndikimin që sëmundjet kronike kanë në jetën e individëve dhe familjeve.
Në diskutime morën pjesë Arbreshë Uka, Dr. Faik Hoti, Qëndresë Uka-Matoshi, Fekrije Hasani, Bubulina Peni, Dr. Ardita Baraku dhe Jehona Hulaj.
Gjatë aktivitetit u diskutua edhe për rolin e medias në informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut, veçanërisht sa i përket parandalimit dhe menaxhimit të sëmundjeve kronike jongjitëse.
“Bashkëpunimi ndërmjet gazetarëve dhe profesionistëve shëndetësorë është i rëndësishëm për të siguruar që informacioni mjekësor të mos mbetet i vështirë për t’u kuptuar nga publiku. Ekspertiza duhet të përkthehet në gjuhë të qartë dhe të qasshme, pa humbur saktësinë shkencore”, u tha në kuadër të diskutimit transmeton Klankosova.tv.
Në kuadër të konferencës u prezantua edhe numri special i revistës “Shëndeti”. Prezantimin e bënë Dr. Ardita Baraku dhe gazetarja Merita Miftari.
Konferenca vijoi me një diskutim dhe reflektim të përbashkët me Linda Baletën, ku u prezantuan rezultatet e nismës dhe u diskutuan mundësitë për vazhdimin e bashkëpunimit ndërmjet profesionistëve të medias dhe sektorit të shëndetësisë.
Përmes kësaj nisme, AGK dhe IHS kanë synuar t’u ofrojnë gazetarëve më shumë platforma, burime profesionale dhe qasje te ekspertët e fushës, ndërsa profesionistëve shëndetësorë t’u krijojnë mundësi për bashkëpunim më të afërt me median.
Gjatë zbatimit të nismës janë realizuar intervista, artikuj dhe hulumtime gazetareske, opinione të ekspertëve, si dhe aktivitete për ngritjen e kapaciteteve. Synimi ka qenë që temat e shëndetit publik, veçanërisht ato që lidhen me sëmundjet kronike jongjitëse, të trajtohen me më shumë kontekst, saktësi dhe përgjegjësi profesionale.
Nisma është realizuar në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës dhe Shërbimeve Shëndetësore të Integruara (IHS), projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), i implementuar nga Swiss TPH.
Në përmbyllje, organizatorët shprehën mirënjohje për Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, Ministrinë e Shëndetësisë, Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Spitalin e Përgjithshëm të Pejës dhe Spitalin e Përgjithshëm të Gjakovës, për bashkëpunimin, ekspertizën dhe kontributin e tyre në realizimin e aktiviteteve dhe përmbajtjeve të zhvilluara gjatë nismës.