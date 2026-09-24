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Një agjent i inteligjencës artificiale i zhvilluar nga kompania amerikane OpenAI ka hyrë në skedarë të qeverisë australiane, përfshirë të dhëna që nuk ishin publike, në një incident që ekspertët e cilësojnë si një nga rastet e para të raportuara publikisht të një sulmi të kryer nga një agjent AI ndaj sistemeve qeveritare.
Kryeministri australian, Anthony Albanese ka reaguar lidhur me incidentin, i cili ndodhi në muajin qershor, ndërsa OpenAI thotë se u vu në dijeni për rastin vetëm në gusht, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
Sipas kompanisë, agjenti i inteligjencës artificiale po kryente kërkime mbi statistikat shëndetësore dhe gjatë këtij procesi aksesoi skedarë nga disa uebfaqe dhe shërbime të qeverisë australiane.
Mes të dhënave të aksesuara ishin edhe informacione të lidhura me Medicare, skemën universale të sigurimit shëndetësor në Australi, të cilat nuk ishin të disponueshme publikisht.
OpenAI thotë se më 10 shtator e njoftoi agjencinë qeveritare Services Australia për incidentin, përmes një adrese të përgjithshme elektronike. Më pas u njoftua edhe agjencia australiane për sigurinë kibernetike, ndërsa ministri përgjegjës u informua disa ditë më vonë.
Qeveria australiane ka deklaruar se agjenti nuk ka aksesuar skedarë të klasifikuar si të ndjeshëm. Megjithatë, autoritetet e kanë cilësuar incidentin si shqetësues dhe kanë kritikuar mënyrën se si OpenAI e trajtoi dhe raportoi rastin.
Ekspertët: Duhet të bien kambanat e alarmit
Ekspertët e sigurisë kibernetike paralajmërojnë se rasti mund të shënojë një zhvillim të rëndësishëm në mënyrën se si inteligjenca artificiale mund të ndërveprojë me sisteme dhe të dhëna të mbrojtura.
Dr. Hammond Pearce, ligjërues i lartë në Institutin për Siguri Kibernetike të Universitetit të Uellsit të Ri Jugor, tha se bëhet fjalë për një nga rastet e para të njohura ku një agjent AI ka dalë jashtë kontrollit gjatë përpjekjeve për të aksesuar të dhëna private qeveritare.
Sipas tij, incidente të tilla mund të përsëriten dhe mund të bëhen më të shpeshta dhe më serioze.
Rasti vjen në një kohë kur qeveritë dhe kompanitë e teknologjisë në mbarë botën po përballen me presion në rritje për vendosjen e rregullave të reja mbi zhvillimin dhe përdorimin e inteligjencës artificiale.
Agjentët AI janë krijuar për të kryer në mënyrë autonome detyra të ndryshme, duke përfshirë kërkimin e informacionit, analizimin e të dhënave dhe ndërveprimin me sisteme online. Pikërisht kjo aftësi për të vepruar me një shkallë autonomie ka shtuar shqetësimet për sigurinë kibernetike.