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Spitalet në mbarë Jemenin po hasin vështirësi për të përballuar rritjen e menjëhershme të numrit të viktimave të luftës, ndërsa luftimet e intensifikuara në disa fronte kanë ndërprerë dërgimin e ndihmave për rreth 800,000 njerëz, njoftuan të mërkurën agjencitë humanitare.
Sipas Kryqit të Kuq, spitalet pranë vijave të frontit në zona si Maribi, Taizi dhe bregdeti i Detit të Kuq po përballen me një numër të paprecedentë pacientësh të plagosur nga armët; disa prej këtyre objekteve kanë pranuar më shumë se 700 të plagosur brenda një jave të vetme.
Më shumë se 200 mijë njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre që nga fillimi i luftimeve në vend gjatë javëve të fundit – të nxitura nga përleshjet e ripërtërira midis grupit Houthi (të mbështetur nga Irani) dhe forcave qeveritare të Jemenit (të mbështetura nga Arabia Saudite) – sipas Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin të Kombeve të Bashkuara, transmeton Klankosova.tv.
"Personeli mjekësor që trajton rastet e traumës ndodhet nën një presion të jashtëzakonshëm," deklaroi Feras Abusamra, koordinator shëndetësor i ICRC-së. Ai theksoi se vetëm një pjesë e vogël e objekteve shëndetësore funksionale në Jemen janë në gjendje të ofrojnë kujdes gjithëpërfshirës për traumat, ndërkohë që spitalet përballen me një numër të madh të plagosurish në kushtet e mungesës së materialeve kirurgjikale, anestezisë, oksigjenit dhe barnave, raporton Reuters.