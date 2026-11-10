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Mësimdhënësit që për herë të parë marrin përsipër ditarin e mësimdhënies do t’i nënshtrohen një provimi në fund të vitit shkollor.
Kjo nismë, e cila pritet të përfshihet në Strategjinë e Arsimit, ka nxitur reagime të ndryshme, ndërsa sindikalistët thonë se mësimdhënësit me përvojë nuk do t’i nënshtrohen testimit me shkrim.
Megjithatë, ish-punonjës të arsimit dhe profesorë universitarë shprehin rezerva për këtë ide, duke paralajmëruar se masa të tilla mund të sjellin vështirësi në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies.
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