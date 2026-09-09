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AfD, e cila mbeti tre vende larg shumicës absolute, në zgjedhjet shtetërore në Saksoni-Anhalt tha se tani ishte në bisedime me grupe të tjera dhe deputetë në një përpjekje për të formuar një qeveri shtetërore.
Kancelari gjerman Friedrich Merz e etiketoi kërkesën e AfD-së së ekstremit të djathtë për "emigracion" masiv si një formë "spastrimi etnik për shkak të ngjyrës së lëkurës dhe origjinës" në një shkëmbim të nxehtë parlamentar të mërkurën, shkruan Euronews, transmeton klankosova.tv.
Tre ditë pasi AfD shënoi një fitore dërrmuese zgjedhore ndaj CDU-së së tij të qendrës së djathtë në shtetin lindor të Saksoni-Anhaltit, Merz dhe bashkëkryetarja e AfD-së, Alice Weidel, sulmuan ashpër njëri-tjetrin në kuvend.
Merz sulmoi kërkesën e partisë Alternativa për Gjermaninë për deportime masive të azilkërkuesve të refuzuar dhe njerëzve që mbërrijnë përmes kanaleve të parregullta.
"Fjala 'emigracion' nuk është gjë tjetër veçse një sinonim i spastrimit etnik", tha Merz për politikën kryesore të AfD-së.
"Migrimi nuk është gjë tjetër veçse spastrim etnik për shkak të ngjyrës së lëkurës dhe origjinës", shtoi ai në britmat e protestës nga deputetët e AfD-së në Bundestag.
AfD mori pothuajse 44% të votave në zgjedhjet e së dielës, kundrejt 17% për CDU-në.
AfD, e cila mbeti tre vende larg shumicës absolute, tha se tani ishte në bisedime me grupe të tjera dhe deputetë në një përpjekje për të formuar një qeveri shtetërore.
Weidel doli e para në foltore, duke deklaruar se ditët e koalicionit të Merz "kanë mbaruar".
Njerëzit donin "më në fund një ndryshim kursi në politikë dhe nuk duan 'punë si zakonisht'", tha ajo.
Ajo gjithashtu denoncoi politikën e qeverisë për imigracionin, duke thënë se e kishte bërë Gjermaninë të pasigurt.
"Qytetarët gjermanë duhet të jetojnë me pasojat e përditshme të migrimit masiv", tha ajo.
"Me dhunë me thika çdo ditë, sulme në trena dhe në stacione, me rrënime dhe peizazhe kërcënuese të qytetit".
Duke iu kundërpërgjigjur, Merz tha se politika e imigracionit e AfD-së do të ndikonte masivisht në tregun e punës.
"Asnjë shtëpi kujdesi nuk mund të funksiononte, asnjë spital i vetëm, asnjë restorant i vetëm", tha ai.
Merz akuzoi gjithashtu AfD-në, partinë miqësore me Moskën, për kontribut në ato që ai i quajti përpjekje ruse për të “destabilizuar” Gjermaninë, pas një sulmi të dështuar me dron në aeroportin e Leipzigut muajin e kaluar, për të cilin Berlini fajësoi Rusinë.