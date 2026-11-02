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Partia e ekstremit të djathtë në Gjermani, Alternativa për Gjermaninë (AfD), po rishikon qëndrimin e saj tradicional kundër euros dhe Bashkimit Evropian, në një kohë kur partitë e djathta po fitojnë ndikim në Evropë.
E themeluar në vitin 2013 si kundërshtare e politikave të BE-së gjatë krizës së euros, AfD po shqyrton mundësinë e reformimit të Unionit nga brenda, në vend të largimit të Gjermanisë prej tij.
Në një dokument strategjik të prezantuar nga bashkëkryetarja Alice Weidel, partia propozon rinegocimin e traktateve evropiane, më shumë kompetenca për shtetet anëtare dhe mundësinë e përjashtimit nga disa politika të përbashkëta, duke lënë të hapur vazhdimin e përdorimit të euros.
Megjithatë, ndryshimi i kursit ka shkaktuar debate brenda partisë. Një pjesë e anëtarëve, veçanërisht të rinjtë, argumentojnë se largimi nga monedha e përbashkët do të dëmtonte ekonominë gjermane, e cila mbështetet fuqishëm në eksporte dhe tregtinë evropiane.
Sipas Reuters, kjo qasje lidhet edhe me përpjekjet e AfD-së për të krijuar mundësi bashkëpunimi me partitë e tjera konservatore në Gjermani, megjithëse Unioni Demokristian (CDU) aktualisht e përjashton një aleancë të tillë./Klankosova.tv