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Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Adnan Rrustemi, do ta përfaqësojë këtë parti në Grupin Punues për hartimin dhe harmonizimin e strategjisë shtetërore lidhur me procedurat e Apelit para Dhomave të Specializuara në Hagë.
Këtë e ka bërë të ditur shefja e Grupit Parlamentar të LVV-së, Arbërie Nagavci, e cila tha se Rrustemi, në bashkëpunim me organizatat përkatëse, do të angazhohet për të dhënë kontributin maksimal në këtë grup punues.
“Deputeti që do të na përfaqësojë nga ana e grupit të LVV-së do të jetë Adnan Rrustemi, i cili, në bashkëpunim edhe me organizatat, do të angazhohet që të japë kontributin maksimal në këtë grup”, ka deklaruar Nagavci./Klankosova.tv