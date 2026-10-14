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Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, ka pritur të mërkurën në takim admiralin George M. Wikoff, komandant i Komandës së Forcave të Përbashkëta Aleate në Napoli, si dhe komandantin e ri të misionit të KFOR-it në Kosovë, gjeneralmajorin Roberto Vergori.
Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, gjatë takimit është diskutuar për situatën e sigurisë në vend dhe bashkëpunimin ndërmjet Policisë së Kosovës dhe misionit të KFOR-it.
Hoxha i ka njoftuar mysafirët për zhvillimet në fushën e sigurisë, ndërsa është diskutuar edhe për mundësitë e thellimit të bashkëpunimit me strukturat ndërkombëtare të sigurisë.
“Gjatë këtij takimi kolonel Hoxha i njoftoi ata rreth situatës së sigurisë në Kosovë, si dhe për bashkëpunimin e ndërsjellë me misionin e KFOR-it në Kosovë”, thuhet në njoftimin e Policisë.
Po ashtu, në takim janë trajtuar edhe tema të tjera me interes në fushën e sigurisë dhe avancimi i mëtejshëm i bashkëpunimit me Komandën e Forcave të Përbashkëta Aleate në Napoli dhe misionin e KFOR-it.
“U diskutuan edhe tema të tjera me interes në fushën e sigurisë, si dhe avancimi i mëtutjeshëm i bashkëpunimit”, thuhet në njoftim.