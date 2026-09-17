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Kreu i Komitetit Ushtarak të NATO-s ka takuar sot Gjeneral Majorin italian dhe komandantin e ardhshëm të KFOR-it, Roberto Vergorin.
Kreu i këtij Komiteti, Guisepe Dragone, përmes një postimi në X, ka deklaruar se Vergorin gjatë shërbimit në ushtrinë italiane ka dëshmuar vendosmëri dhe lidership maksimal në të gjitha detyrat, transmeton Klankosova.tv.
“KFOR shërben si një shtyllë e rëndësishme e Aleancës, në bashkëpunim me shumë nga Partnerët tanë. Nën mandatin e tij të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, është një operacion për zbatimin e paqes dhe sot kontribuon në ruajtjen e një mjedisi të sigurt për të gjithë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë”.
A warm welcome to Major General Roberto Vergori, next Commander of @NATO_KFOR!— Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE - NATO CMC (@CMC_NATO) September 17, 2026
During your extensive time serving in the Armed Forces of our home country, Italy 🇮🇹, you have demonstrated utmost determination and leadership in all your postings — key qualities for your upcoming… pic.twitter.com/DMIuqPWRKJ