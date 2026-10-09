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Gjiganti gjerman i veshjeve sportive, Adidas, ka ngritur padi ndaj markës australiane White Fox, për shitjen dhe reklamimin e veshjeve me një dizajn prej katër vijash, të cilin e konsideron “mashtrueshëm të ngjashëm” me logon e saj karakteristike.
Kompania Adidas tha se që nga muaji mars i kishte kërkuar vazhdimisht White Fox-it që të ndalonte shitjen dhe promovimin e këtyre veshjeve, por kompania me seli në Sydney kishte refuzuar ta bënte këtë.
White Fox është një shitës online i modës së shpejtë, mjaft i popullarizuar te adoleshentët dhe të rinjtë në Australi, Britani të Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të rritur praninë e saj në treg, kompania ka përdorur reklama në tabela të mëdha, autobusë dhe bashkëpunime me influencues, shumë prej të cilëve janë në moshë universitare.
Gjatë seancës së së premtes në Gjykatën Federale të Australisë, avokatët e White Fox mohuan se kompania kishte shkelur të drejtat e markës tregtare.
Edhe pse White Fox ende nuk e ka dorëzuar zyrtarisht mbrojtjen e saj ligjore, avokatët i thanë gjyqtarit Ian Jackman se kompania synon të argumentojë se edhe marka të tjera të njohura australiane, si Cotton On, Sportscraft dhe Glassons, shesin veshje me “vija dekorative të ngjashme”.
Nga ana tjetër, avokatët e Adidas i thanë gjykatës se, përmes reklamimit dhe shitjes së veshjeve me katër vija, White Fox kishte pasur “qëllimin të përfitonte nga reputacioni ynë”, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv
Sipas gjykatës, një proces gjyqësor që pritet të zgjasë tri deri në katër ditë mund të mbahet në fillim të vitit të ardhshëm.
Në padinë e saj me shkrim, Adidas pretendon se dizajni i saj me tri vija gëzon një “reputacion të konsiderueshëm dhe të vlefshëm” në Australi, ku është i regjistruar si markë tregtare që nga viti 1957.
Kompania thotë se të paktën që nga muaji mars, White Fox ka shitur dhe reklamuar veshje me katër vija paralele, me gjerësi të njëjtë, duke shkelur kështu, sipas saj, të drejtat e markës tregtare Adidas.
Sipas kompanisë gjermane, dizajnet e White Fox janë “thelbësisht identike ose përndryshe mashtrueshëm të ngjashme” me dizajnet e saj.
Adidas pretendon gjithashtu se reklamat e White Fox për veshjet me katër vija dhe çorapet me logon e kësaj marke shfaqin persona që mbajnë produkte origjinale të Adidas-it.
Sipas dokumenteve të paraqitura në gjykatë, kjo mund t'i bëjë konsumatorët australianë të mendojnë se Adidas ka lidhje me White Fox-in dhe se e ka miratuar dizajnin e saj.
Kompania pretendon se White Fox po krijon “një asociacion në mendjet e konsumatorëve” mes dy markave, ose të paktën po vepron në kufijtë e asaj që lejohet.
Adidas, e cila raportoi të hyra prej 24.8 miliardë eurosh në vitin 2025, po kërkon gjithashtu dëmshpërblim. Kompania kërkon që White Fox t'ia paguajë fitimet e realizuara nga shitja e produkteve në fjalë, së bashku me interesin dhe shpenzimet gjyqësore.
Si dëshmi, Adidas ka paraqitur krahasime të produkteve të saj me veshjet e White Fox-it, përfshirë pantallonat sportive dhe pantallonat e shkurtra për qëndrim në shtëpi. Gjithashtu, janë dorëzuar fotografi të reklamave të vendosura në autobusë dhe në stacione të autobusëve.
Në një prej rasteve, Adidas pretendon se një fotografi e publikuar në një shitje online në qershor të vitit 2025 tregonte një palë çorape me markën White Fox, të prezantuara nga një person që mbante këpucë rozë të Adidas-it.
Sipas dokumenteve, disa ditë pasi procedurat gjyqësore u iniciuan muajin e kaluar, logoja e Adidas-it në këpucë u ndryshua në mënyrë digjitale, duke hequr njërën prej vijave. Një javë më vonë, nga fotografia u hoqën të tria vijat.
Në vitin 2013, Adidas kishte fituar një proces gjyqësor në Australi kundër kompanisë Pacific Brands, për shitjen e këpucëve me katër vija.
White Fox u themelua në vitin 2013 nga Georgia dhe Daniel Contos. Kompania është në pronësi private të çiftit me origjinë greko-australiane dhe nënës së Danielit, Melina Maceri.
Marka po zgjeron praninë e saj në tregun amerikan, ndërsa në vitin 2024 u zgjerua edhe në tregun britanik.
Sipas gazetës Australian Financial Review, gjatë 12 muajve deri në qershor të vitit 2025, kompania realizoi të hyra prej 542 milionë dollarësh australianë, rreth 286 milionë funteve ose 377 milionë dollarëve amerikanë. Kjo shënon një rritje katërfish krahasuar me vitin 2022, kur të hyrat e saj ishin 121 milionë dollarë australianë.