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Këngëtarja Saranda Ademi e cila është e zëshme sa i takon çështjeve gjinore, në Kosova Today ka folur lidhur me rastin e Arlinda Zekajt.
Duke komentuar dorëheqjen e Drejtorit të Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxhës, ajo tha se kjo nuk mjafton.
“Nuk mjafton vetëm dorëheqja. Zbatimi i ligjit është i detyrueshëm. Ne mëherët e shikuam që e larguan prokuroren dhe kë e sjellën në vendin e saj, prokuroren e cila ka liruar vrasjen e Donjeta Pajazitit, çfarë zgjedhje bëmëme dorëheqjen” – tha Ademi.