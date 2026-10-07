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Ish-deputetja e LDK-së, Adelina Thaçi-Meta, ka reaguar për zhvillimet e fundit politike, duke i adresuar një mesazh të drejtpërdrejtë partisë së saj.
“Dashuria për një parti nuk duhet të jetë më e madhe se dashuria për parimet që ajo parti thotë se i përfaqëson”, ka shkruar Thaçi-Meta.
Ajo ka kërkuar nga LDK-ja më shumë vendosmëri, konsistencë dhe përgjegjësi, duke kritikuar inatet personale dhe “pazaret e vogla”.
“Nëse nuk i afroni njerëzit dhe nuk e kuptoni se askush nuk fiton duke i larguar njerëzit e vet, atëherë do të shkoni aty ku nuk dëshiron askush që ju ka besuar”, ka thënë artistja.
Thaçi-Meta ka theksuar se kritikat nuk po i bën nga inati.
“Po e them sepse më dhemb. Dhe ndoshta pikërisht sepse më dhemb, nuk mund të hesht”, ka shkruar ish-deputetja.
Ajo ka shprehur shqetësim edhe për zhvillimet në institucionet e vendit, duke thënë se qytetari shpesh mbetet jashtë vëmendjes.
Në fund, ajo ka kërkuar qetësi, përgjegjësi dhe punë, duke e mbyllur reagimin me një mesazh për LDK-në: “Partia ime, Zoti të ndihmoftë. Por mbi të gjitha, kthjellohu”. /Klankosova.tv