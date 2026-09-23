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Një rënie e ndjeshme e numrit të përfituesve të shtesave për fëmijë është regjistruar gjatë muajve të fundit në Kosovë.
Nga prilli deri në gusht të këtij viti, numri i fëmijëve që kanë marrë shtesat mujore ka rënë për më shumë se 31 mijë.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në gusht shtesat për fëmijët e moshës 0-16 vjeç janë përfituar nga 374 mijë e 382 fëmijë.
Ndërkaq, në prill kjo shifër ishte 405 mijë e 935.
Rënia e numrit të përfituesve ka nisur që në muajin prill dhe ka vazhduar në muajt pasues. Në maj u regjistruan rreth 4 mijë përfitues më pak, ndërsa ulje më e theksuar u vërejt gjatë korrikut dhe gushtit. Në qershor shtesat i morën rreth 401 mijë fëmijë, ndërsa në korrik numri ra nën 392 mijë.
Për këto të dhëna ka reaguar edhe eksperti i çështjeve sociale, Vebi Mujku. Në një postim në Facebook, ai ka ngritur shqetësimin për atë që e konsideron abuzim me skemën e shtesave për fëmijë.
“Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ‘konfirmon’ abuzimin me shtesa të fëmijëve në vlerë 13,5 milionë euro në vit”, ka shkruar Mujku.
Sipas përllogaritjes së tij, diferenca prej mbi 31 mijë përfituesish mes prillit dhe gushtit, duke marrë për bazë një mesatare prej rreth 36 eurosh për fëmijë, përkthehet në mbi 1 milion euro më pak në muaj dhe rreth 13.5 milionë euro në vit.
Mujku ka thënë se rënia e numrit të përfituesve mund të vazhdojë edhe në muajt në vijim, ndërsa ka ngritur edhe mundësinë që një pjesë e dallimit në shifra të lidhet me fëmijët e familjeve nga diaspora.