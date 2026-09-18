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Ish-luftëtari i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Arientin Abdyli, ka thënë që Kosova duhet ndjekur modelin kroat sa i përket situatës me Gjykatën Speciale e cila dënoi ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Abdyli, tani gazetar, tha se politika në Kosovë duhet lënë dallimet anash dhe në këtë situatë të bashkohet dhe të krijojë një platformë sa më efikase në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së.
“Ne duhet me përcjellë domethënë modelin kroat sepse në momentin kur është arrestuar Gotovina - nganjëherë po thonë e kanë dorëzuar Gotovinën – jo, e patën arrestuar në Spanjë në restorant domethënë nuk u dorëzu, derisa kryetari jonë dhe këta të tjerët janë dorëzuar vullnetarisht kështu që ajo nuk u marr fare parasysh”, ka thënë Abdyli në Rubikon të Klan Kosovës.
“Edhe çka ka ndodhur në ato momente ka qenë duke u ndërru' qeveria e HDZ, por ata i kanë lënë të gjitha, janë bashkuar, e kanë bërë një platformë, i kanë nda fondet 40 milionë, 100 milionë, i kanë marrë avokatët më të mirë, i kanë marrë kompanitë lobuese - sepse ne jemi dëshmitarë që - për fat të keq e thashë edhe në këtë fjalimin për të cilin e falënderoj shumë organizatën e UÇK-së që ma bëri këtë nder me iu drejtu masës - Gjykata Speciale u kriju në mirëbesim me Unionin Evropian me BE-në se do të sjellin drejtësi, por nuk ka sjellë drejtësi”.