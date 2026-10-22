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Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka folur për Ligjin për Dhomat e Specializuara në emisionin “Rubikon” të Klan Kosovës.
Abdixhiku ka thënë se është e padrejtë, e turpshme dhe ofenduese të paraqitet LDK-ja si parti kundër UÇK-së.
“Kjo ndasi që bëhet është e padrejtë, është e turpshme, e thënë të drejtën, dhe ofenduese edhe vetë për UÇK-në, pra ofenduese edhe për vetë luftën. Po kur të thuhet se LDK-ja është kundër UÇK-së, ofendon edhe UÇK-në”, ka deklaruar Abdixhiku.
Duke folur për Dhomat e Specializuara, Abdixhiku ka rikujtuar se ato janë ndërtuar në atë mënyrë që të jenë të pavarura nga sistemet dhe ndërhyrjet politike në Kosovë.
"Pra, edhe Dhomat e Specializuara në fillim janë nisur dhe ndërtuar në atë mënyrë që të jenë të pavarura nga sistemet dhe ndërhyrjet politike në Kosovë", deklaroi ai, njofton Klankosova.tv.