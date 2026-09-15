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Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka pritur në takim Shefin e ri të Misionit të Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX), Antero Lopes.
Sipas njoftimit të partisë, në takim u diskutua për stabilitetin dhe sundimin e ligjit dhe zhvillimet aktuale, qëndrimet e LDK-së ndaj tyre, si dhe rëndësinë e forcimit të sundimit të ligjit, rendit kushtetues dhe institucioneve demokratike në Kosovë, transmeton Klankosova.tv.
“Kryetari Abdixhiku vlerësoi rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë me partnerët ndërkombëtarë dhe rolit të EULEX-it në mbështetjen e institucioneve të Kosovës në fushën e sundimit të ligjit dhe sigurisë. Kryetari Abdixhiku shprehu gatishmërinë e LDK-së për komunikim dhe bashkëpunim të vazhdueshëm me EULEX-in, me synim sigurimin e një shkëmbimi të rregullt të informacionit dhe koordinimit për çështjet me rëndësi për sundimin e ligjit, sigurinë dhe stabilitetin demokratik të vendit”, thuhet në njoftim.