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Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka takuar sot të Ngarkuarën me Punë në Ambasadën e ShBA-së në Kosovë, Anu Prattipati.
Në takim u diskutua për zhvillimet e fundit politike në vend, për tejkalimin e situatës aktuale, duke theksuar rëndësinë e funksionalitetit të institucioneve vendore, raporton Klankosova.tv.
"Në takim u diskutua edhe për rëndësinë e tejkalimit të situatës aktuale politike dhe krijimit të kushteve për funksionimin e qëndrueshëm dhe demokratik të institucioneve të vendit, në shërbim të qytetarëve".
"Kryetari Abdixhiku shprehu mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme dhe të pazëvendësueshme të SHBA-ve për Republikën e Kosovës, duke vlerësuar partneritetin strategjik ndërmjet dy vendeve dhe duke theksuar rëndësinë e ruajtjes dhe thellimit të këtij partneritet", shkruhet në njoftimin nga LDK-ja./Klankosova.tv