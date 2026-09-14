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Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, ka reaguar pas tërheqjes së Bekim Sejdiut nga kandidatura për President të Kosovës.
Abdixhiku ka vlerësuar se Sejdiu ka treguar dinjitet përballë, siç e ka quajtur ai, “histerisë politike”, duke thënë se karakteri i tij dëshmonte se do të ishte zgjedhja e duhur për President.
“Bekim Sejdiu tregoi dinjitet. Tërheqja e tij, përballë histerisë politike, dëshmon pikërisht pse një njeri me karakterin e tillë do të ishte zgjedhja e duhur për President”, ka shkruar Abdixhiku, transmeton Klankosova.tv.
Ai ka shprehur keqardhje që Kosova aktualisht nuk ka President dhe ka kritikuar situatën politike, duke e cilësuar atë si “kaos politik” dhe “bllokadë si mjet”.
Abdixhiku ka kritikuar gjithashtu sulmet ndaj Sejdiut, duke thënë se ai ishte bërë padrejtësisht shënjestër e tyre.
“Keqardhje edhe për Bekimin, që padrejtësisht u bë shënjestër e sulmeve të paprecedenta për mbytjen e karakterit të tij”, ka deklaruar ai.
Në fund, lideri i LDK-së e ka falënderuar Sejdiun për gatishmërinë dhe dinjitetin e treguar gjatë kësaj periudhe.