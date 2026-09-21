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Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, ka pritur në takim një delegacion të deputetëve të Asamblesë Kombëtare të Francës, të shoqëruar nga ambasadori francez në Kosovë, Jean-François Huchet.
Gjatë takimit është diskutuar për marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Francës, me theks të veçantë në thellimin e bashkëpunimit dhe forcimin e partneritetit mes dy vendeve, transmeton Klankosova.tv.
Abdixhiku ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të Francës ndaj Kosovës, si dhe për kontributin e saj në proceset demokratike, zhvillimin institucional dhe rrugëtimin e Kosovës drejt integrimit evropian.
Në takim është diskutuar edhe për rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit me Francën dhe mbështetjes së saj për anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare.
Abdixhiku ka theksuar gjithashtu rëndësinë e forcimit të pozitës së Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe të vazhdimit të partneritetit me Francën.