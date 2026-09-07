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Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka pritur në takim ambasadorin e ri të Bashkimit Evropian në Kosovë, Dirk Schubel, me të cilin ka diskutuar zhvillimet e fundit politike në vend.
Sipas njoftimit të LDK-së në Facebook, në takim është diskutuar edhe për seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës, e paraparë të mbahet të mërkurën, si dhe për qëndrimet e kësaj partie lidhur me procesin e konstituimit të institucioneve.
“Kryetari Abdixhiku theksoi rëndësinë që institucionet e Republikës së Kosovës të konstituohen sa më shpejt, në mënyrë që vendi të ketë institucione funksionale dhe të fokusohet në përmbushjen e prioriteteve të tij demokratike, ekonomike dhe evropiane”.
“Në takim u diskutua gjithashtu për bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, si dhe për rëndësinë e vazhdimit të reformave dhe avancimit të agjendës evropiane të Republikës së Kosovës”, thuhet në njoftimin e LDK-së./Klankosova.tv