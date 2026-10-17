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Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, së bashku me bashkëpunëtorë të partisë, ka bërë homazhe në Skenderaj në nderim të heroit Idriz Rrecaj.
Abdixhiku, përmes një postimi në Facebook, e ka kujtuar Rrecajn si intelektual dhe veprimtar të çështjes kombëtare, i cili ishte ndër themeluesit e degës së LDK-së në Skenderaj dhe kryetari i parë i saj.
“Sot, në Skenderaj, me bashkëpunëtorë të LDK-së, bëmë nderime për heroin Idriz Rrecaj. Intelektual, veprimtar i çështjes kombëtare dhe një ndër themeluesit e degës së LDK-së në Skenderaj, kryetar i saj i parë, Idriz Rrecaj ishte pjesë e brezit që mori përgjegjësi për organizimin politik e kombëtar në ditët më të vështira për Kosovën. Kontributi i tij është pjesë e historisë së LDK-së, UÇK-së dhe e përpjekjes sonë për liri e pavarësi”, shkroi Abdixhiku, raporton Klankosova.tv
Kreu i LDK-së theksoi se sakrifica e heroit nuk duhet të harrohet dhe se krimi ndaj tij nuk duhet të mbetet pa drejtësi.
“I rrëmbyer nga forcat serbe në prill të vitit 1999, bashkë me pjesëtarët e grupit të intelektualëve shqiptarë, ai u kthye pas 27 vjetësh në tokën e Kosovës së lirë. Familjes Rrecaj i shprehëm ngushëllimet dhe respektin tonë të thellë për qëndresën gjatë gjithë këtyre viteve. Për 27 vjet na mungoi varri i tij, por emri dhe vepra e Idriz Rrecajt mbetën mes nesh. Sot e nderojmë në liri, me detyrimin që sakrifica e tij të mos harrohet dhe krimi ndaj tij të mos mbetet pa drejtësi. Lavdi jetës dhe veprës së heroit Idriz Rrecaj!”, shkroi Abdixhiku./Klankosova.tv