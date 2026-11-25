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Një simptomë e natës që shumë njerëz e anashkalojnë mund të jetë një tregues i hershëm i shëndetit të dëmtuar të trurit.
Është problemi me gjumin, dhe neurologia Dr. Verna R. Porter shpjegon pse gjumi cilësor është thelbësor për shëndetin njohës afatgjatë, shkruan Parade.
Si ndikon gjumi në shëndetin e trurit?
Gjumi dhe shëndeti i trurit janë të ndërlidhur. Gjumi i dobët mund të ndikojë në funksionin e trurit, ndërsa problemet me shëndetin e trurit mund të çojnë në çrregullime të gjumit. Gjatë gjumit të thellë, truri largon produktet e mbeturinave, duke përfshirë proteinën beta-amiloide, e cila shoqërohet me sëmundjen e Alzheimerit, transmeton Klankosova.tv.
Nëse nuk flemë mjaftueshëm ose zgjohemi shpesh gjatë natës, ky proces mund të jetë i vështirë, gjë që mund të shkaktojë grumbullimin e substancave të caktuara në tru.
Pagjumësia si një shenjë e hershme
Neurologia Verna R. Porter, drejtoreshë e Programit të Sëmundjes së Alzheimerit në Providence Saint John’s Health, thekson se problemet me gjumin mund të jenë një shenjë e hershme e ndryshimeve në tru. "Vështirësia në gjumë, siç është pagjumësia, mund të jetë një nga shenjat më të hershme të ndryshimeve të trurit që ndodhin në sëmundjen e Alzheimerit," tha ajo.
Porter shton se problemet me gjumin mund të ndodhin vite ose edhe dekada para vështirësive të para në kujtesë dhe në të menduar.
Një studim i vitit 2021 gjithashtu e lidhi pagjumësinë me një rrezik në rritje të zhvillimit të demencës. Simptomat për të cilat duhet të keni kujdes përfshijnë vështirësinë për të rënë në gjumë, zgjimin e shpeshtë gjatë natës dhe ndjenjën e lodhjes pas gjumit.
Çrregullime të tjera të gjumit
Përveç pagjumësisë, çrregullime të tjera të gjumit janë lidhur gjithashtu me një rrezik në rritje të demencës. Njëra prej tyre është apnea e gjumit, një gjendje në të cilën një person ndalon përkohësisht frymëmarrjen gjatë gjumit. Kjo mund të shkaktojë që truri të marrë më pak oksigjen, gjë që mund të ndikojë negativisht në shëndetin e tij me kalimin e kohës, shkruan Index.hr, transmeton Klankosova.tv.
Çfarë të bëni nëse nuk flini mirë?
Problemet me gjumin nuk do të thotë domosdoshmërisht që keni një sëmundje të trurit. Shkaqet e tyre të zakonshme përfshijnë stresin, ankthin, depresionin, zakonet e këqija të gjumit ose probleme të tjera shëndetësore.
Megjithatë, nëse problemet me gjumin vazhdojnë për një kohë të gjatë dhe ndërhyjnë në jetën e përditshme, rekomandohet të flisni me një mjek. Ai ose ajo mund të përcaktojë shkakun e problemit dhe të sugjerojë trajtim të përshtatshëm ose ndryshime në zakonet e përditshme.
Këshilla për një gjumë më të mirë
Neurologia rekomandon të shkoni në shtrat dhe të zgjoheni në të njëjtën kohë çdo ditë, madje edhe në fundjavë. Është një ide e mirë të gjeni kohë për t'u çlodhur para gjumit, dhe dhoma e gjumit duhet të jetë e errët, e qetë dhe e freskët.