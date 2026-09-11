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Gazetari Bahri Cani ka thënë se nuk ka të dhëna të sakta se për cilën parti votojnë shqiptarët që jetojnë në Gjermani.
Ai për emisionin “Ora 7” në Klan Kosova, foli për zhvillimet politike në Gjermani dhe rritjen e mbështetjes për partinë e djathtë AfD, ku Cani tha se nuk mund të thuhet se shqiptarët në Gjermani e mbështesin këtë parti.
“Nuk mund të them që shqiptarët e mbështesin AfD-në. Kjo është thjesht e pavërtetë”, tha Cani.
Sipas tij, në Gjermani nuk ekziston një ndarje e qartë e votës sipas komuniteteve dhe nuk ka statistika që tregojnë se si votojnë shqiptarët.
Cani deklaroi se edhe vetë votuesit shqiptarë mund të kenë orientime të ndryshme politike, varësisht nga lloji i zgjedhjeve dhe politikat që ofrojnë partitë.
“Unë e kam votuar disa herë në Gjermani, por nuk e kam votuar të njëjtën parti kurrë”, tha Cani.