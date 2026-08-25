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Gazetarët Agon Rexhepi dhe Elton Tozaj kanë ndarë detaje të reja rreth personazheve që mund të jenë pjesë e edicionit të ardhshëm të Big Brother VIP Kosova si dhe Albania.
Duke diskutuar në emisionin “Ora7” në Klan Kosova, Rexhepi tha se në hapësirat pranë Klan Kosovës janë parë ditët e fundit disa figura publike, vizitat e të cilave, sipas tij, mund të lidhen me projekte televizive.
Unë i di disa detaje të reja. Disa njerëz që i kam parë afër në hapësirat tona, nuk mendoj që vizitat e tyre kanë qenë të rastësishme”, tha Rexhepi.
Ai bëri të ditur se një çift shumë i njohur në TikTok, që të dy shqiptarë dhe nga diaspora, ka qëndruar për dy apo tri ditë radhazi pranë këtyre hapësirave.
Bëhet fjalë për një çift jashtëzakonisht të famshëm në TikTok, që të dy janë shqiptarë. Ka edhe një tjetër detaj që po qarkullon”, tha ai.
Rexhepi përmendi edhe mundësinë që një ish-banore e “Big Brother VIP Kosova”, e cila ka qenë ndër personazhet më të komentuar të edicioneve të fundit, të jetë pjesë e spektaklit në Shqipëri.
Ndërkohë, gazetari Elton Tozaj tha se mund të konfirmojë zyrtarisht se një ish-banor i “Big Brother VIP Kosova” ka marrë ftesë për t’iu bashkuar edicionit të “Big Brother VIP Albania”.
Unë mund të të konfirmoj që zyrtarisht ftesën për në Big Brother VIP Albania e ka marrë vetëm një ish-banor nga Shqipëria që ka marrë pjesë në Big Brother VIP Kosova”, tha Tozaj.
Ai shtoi se ftesa zyrtare i është bërë personit gjatë javës së kaluar dhe se këtë informacion e ka konfirmuar drejtpërdrejt përmes komunikimit me të.