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Analisti Adrian Zeqiri ka komentuar tensionet gjeostrategjike në Lindjen e Mesme, duke u ndalur veçanërisht te raportet mes Turqisë dhe Izraelit.
Zeqiri në emisionin “Kosova Today”, tha se Turqia është në një konkurrencë të drejtpërdrejtë gjeostrategjike me Izraelin.
“Turqia është në një kompeticion gjeostrategjik me Izraelin. Do të thotë, këtu jemi duke parë që janë duke u nxjerrë shpatat, në kuptimin e një kompeticioni gjeostrategjik intensiv mes Turqisë, si një shtet i madh në Lindjen e Afërt, dhe Izraelit, i cili nuk është shtet i madh, mirëpo që ka ndikim të jashtëzakonshëm së bashku me Amerikën”, tha Zeqiri.
Ai shtoi se kur flitet për ndikimin e Izraelit në rajon, sipas tij, duhet të merret parasysh edhe mbështetja amerikane.
“Kur themi Izraelin, gjithmonë e kuptojmë edhe Amerikën”, u shpreh Zeqiri.