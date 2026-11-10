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Në Big Brother VIP Kosova 5 ende nuk ka lindur ndonjë romancë, pavarësisht përpjekjeve.
Anjeza, sot pyeti Kledjwn nwse i dukej i bukur Sharri.
“Ty të doket i bukur a po?”, e pyeti Anjeza.
“Është okej si djalë, por mua më pëlqejnë shumë gjëra te një person, jo thjesht pamja e jashtme”, u përgjigj Kledja.
Ajo zbuloi gjithashtu një nga detajet që i tërheq më shumë te një mashkull, transmeton Klankosova.tv.
“Duart më pëlqejnë te një person”, u shpreh Kledja.
Për më shumë detaje nga kjo bisedë, ndiqeni videon më poshtë"