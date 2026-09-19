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A ka një organizim pas largimit të videove që lidhen me UÇK-në nga rrjetet sociale?
Gazetari dhe influencuesi Lorik Kajtazi dyshon se Serbia mund të jetë duke koordinuar raportime ndaj përmbajtjeve që lidhen me luftën e Kosovës dhe UÇK-në.
Në emisionin “Weekend” në Klan Kosova, Kajtazi tha se disa video të publikuara në rrjete sociale janë larguar nga platformat, ndërsa ai vetë ka hasur në kufizime pas përdorimit të hashtagut “UÇK”.
“Dua të besoj se shqiptarët nuk po na raportojnë videot. Dua të besoj se Serbia e ka organizuar një task-forcë që po merret me kush e përdor UÇK-në, kush flet për luftën në Kosovë dhe kush i nxjerr viktimat e Kosovës. E ka shumë të fortë pjesën kibernetike”, tha Kajtazi.
Ai tregoi se pas përdorimit të hashtagut “UÇK”, brenda një ore kishte marrë paralajmërim nga TikTok, ndërsa, sipas tij, përdorimi i hashtagëve të tjerë nuk i kishte shkaktuar probleme të ngjashme.
Influencuesi, i cili kishte qenë edhe në Hagë gjatë procesit gjyqësor të mbajtur më 16 shtator ndaj ish-krerëve të UÇK-së, u bëri thirrje përdoruesve shqiptarë që të publikojnë përmbajtje për UÇK-në dhe zhvillimet në Hagë.
Ai kërkoi po ashtu nga influencerët që t’u bashkohen protestave dhe të flasin më shumë për këtë çështje.
“...E kemi borxh ndaj atyre që na sollën lirinë”, tha Kajtazi./Klankosova.tv