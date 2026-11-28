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Të rriturit në moshë të mesme dhe të moshuarit me nivele të ulëta të vitaminës D flenë mesatarisht 23 minuta më pak se ata me nivele normale, sipas një studimi të ri që gjurmoi gjumin duke përdorur sensorë të veshur.
Studimi u drejtua nga Shkolla e Shëndetit Publik Johns Hopkins Bloomberg dhe Instituti Kombëtar për Plakjen (NIA), dhe përdori të dhëna të mbledhura nga viti 2012 deri në vitin 2019 si pjesë e Studimit afatgjatë të Plakjes në Baltimore.
Studiuesit analizuan mostrat e gjakut dhe të dhënat e gjumit nga 460 të rritur mbi 40 vjeç, me një moshë mesatare prej 71 vjeç, raporton Fox News, transmeton Klankosova.tv.
Mungesa e Vitaminës D dhe gjumi më i shkurtër
Pasi i ndanë pjesëmarrësit në tre grupe sipas niveleve të tyre të vitaminës D, studiuesit zbuluan se grupi me nivelet më të larta flinte pothuajse 20 minuta më gjatë se grupi me nivelet më të ulëta. Njerëzit me nivele më të ulëta të vitaminës D gjithashtu qëndronin zgjuar më gjatë pasi zgjoheshin në mes të natës. Ky model përsëritej pavarësisht nga mosha, gjinia ose raca e pjesëmarrësve.
Metodologjia e studimit dhe dallimet midis grupeve
Lidhja midis vitaminës D dhe gjumit ishte më e fortë midis zezakëve, të cilët përbënin rreth 22 përqind të pjesëmarrësve në studim. "Zezakët në Shtetet e Bashkuara kanë një prevalencë më të lartë të mungesës së vitaminës D dhe çrregullimeve të gjumit krahasuar me të bardhët, kështu që ata mund të përfitojnë më shumë nga rritja e niveleve të vitaminës D," tha në një deklaratë autori kryesor Diefei Chen, një student doktorature në epidemiologji në Shkollën Bloomberg.
Shumica e studimeve të mëparshme mbi këtë temë janë mbështetur në vlerësimet subjektive të pjesëmarrësve për cilësinë e gjumit të tyre. Në këtë studim, studiuesit përdorën analiza gjaku dhe aktigrafe, sensorë lëvizjeje si orë që matin me saktësi periudhat e gjumit dhe zgjimit, transmeton Klankosova.tv.
Ekipi gjithashtu shqyrtoi nivelet e vitaminës B12, të cilat studimet e mëparshme i kanë lidhur gjithashtu me gjumin. Nivelet më të larta tek gratë u shoqëruan me më pak zgjime natën, dhe tek burrat me më shumë, por autorët vërejnë se këto rezultate nuk ishin statistikisht të rëndësishme. Gjetjet u botuan në internet më 14 tetor në The Journal of Gerontology: Medical Sciences, shkruan Index.hr.