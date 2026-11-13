Lajmet e fundit
Banorët e Big Brother VIP Kosova 5 duket se kanë nisur të tregojnë gjithnjë e më shumë anën e tyre të vërtetë, teksa dinamika dhe raportet mes tyre brenda shtëpisë po bëhen gjithnjë e më interesante.
Për këtë situatë kanë komentuar edhe opinionistët, Rudina dhe Resuli, të cilët dhanë mendimet e tyre lidhur me sjelljet dhe ndryshimet që kanë vërejtur te banorët.
Opinionistja Rudina u shpreh se situata duket se ka dalë jashtë kontrollit, duke theksuar se banorët janë grupuar dhe kanë filluar të imitojnë sjelljet e njëri-tjetrit.
“Po, po, ju ka rrëshqitur situata nga duart, janë bërë grup dhe kanë imituar sjelljet e njëri-tjetrit”, tha Rudina.
Ndërsa Resuli theksoi se banorët kanë filluar të shfaqin karakterin e tyre të vërtetë, por jo të gjithë në të njëjtën mënyrë.
“Kanë filluar ta shfaqin karakterin e tyre, disa më shumë, disa më të ndrojtur”, u shpreh ai.
Për më shumë: