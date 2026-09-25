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Zhvillimet e fundit gjeopolitike, takimi mes liderëve të dy superfuqive botërore, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, si dhe përplasjet e ashpra diplomatike në arenën ndërkombëtare, kanë qenë në qendër të vëmendjes në emisionin “Kosova Today” në Klan Kosova.
Të ftuar për të analizuar këto zhvillime ishin analisti Lutfi Bilalli në studio dhe Sokol Braha, i cili u paraqit në një lidhje direkte nga Izmiri.
Duke folur për takimin mes Donald Trumpit dhe presidentit kinez Xi Jinping, vizitë kjo që vjen pas rreth një dekade, analisti Lutfi Bilalli theksoi se pesha e këtyre dy vendeve reflekton ndarjen e sferave të ndikimit në rrafshin global.
Më duket se me këtë rol, Amerika dhe Kina po e ndajnë botën. Ballafaqimi i tyre realisht, sidomos në aspektin e zhvillimit ekonomik, tregjeve dhe tregtisë, është një luftë e rreptë mes amerikanëve dhe kinezëve se kush do të dominojë në dekadat e ardhshme,” u shpreh Bilalli.
Ai përmendi gjithashtu parakalimet ushtarake si mesazhe të qarta të demonstrimit të forcës, ndërsa iu referua edhe konceptit historik të “kurthit të Thukididit” (rivalitetit të pashmangshëm mes fuqive si Athina dhe Sparta).
Nga ana tjetër, Sokol Braha theksoi se takimi ka rëndësi të jashtëzakonshme për faktin se bëhet fjalë për dy vende që për dekada me radhë nuk kanë përjetuar konflikte në territorin e tyre, ndryshe nga Rusia së cilës tashmë i ka hyrë flaka në oborr”
Braha vuri në dukje se megjithë debatet mbi rënien e ndikimit perëndimor, SHBA-ja vijon të ketë avantazhin në pikat më nevralgjike globale:
Edhe pse shumë analiza thonë se Amerika nuk është aq e fortë sa ka qenë, në realitet ajo vazhdon të jetë superfuqia. Qoftë ngushtica e Bab-el-Mandebit, qoftë Hormuzi, qoftë Venezuela – të gjitha këto ia kanë mbyllur disi portën Kinës. Vizita e Xi Jinpingut ishte më shumë për të kthyer vizitën, ndërkohë që Amerika po rikonstrukton ndikimin e saj në Lindjen e Mesme në forma të reja,” deklaroi Braha.