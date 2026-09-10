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Edhe ekspozimi ndaj një sasie të vogël drite gjatë gjumit mund të ndikojë në strukturën dhe funksionin e zemrës, duke rritur potencialisht rrezikun për sëmundje kardiovaskulare, sipas një studimi të ri të publikuar në European Heart Journal.
Studimi analizoi mbi 11,000 persona nga UK Biobank. Pjesëmarrësit mbajtën sensorë në kyç për një javë për të matur ekspozimin ndaj dritës gjatë natës, ndërsa tre vjet më vonë iu krye rezonancë magnetike e zemrës, shkruan CNN, transmeton Klankosova.tv.
Rezultatet treguan se personat që flinin me më shumë se 3 lux dritë kishin trashje të mureve të zemrës, veçanërisht të barkushes së majtë. Kjo mund ta bëjë zemrën më pak efikase në pompimin e gjakut. Sa më e ndriçuar të ishte dhoma, aq më i madh ishte ndryshimi.
Burime të zakonshme të dritës gjatë natës mund të jenë:
Ekrani i telefoni
Drita e orës digjitale
Drita që hyn nga korridori ose jashtë dritares
Ekspertët rekomandojnë që dhoma e gjumit të jetë sa më e errët, idealisht deri në 1 lux. Perdet blackout, mbyllja e burimeve të dritës dhe maskat e gjumit mund të ndihmojnë.
Megjithatë, studiuesit theksojnë se ky studim tregon lidhje, jo domosdoshmërisht shkak-pasojë. Duhen studime të mëtejshme për të konfirmuar nëse drita gjatë gjumit shkakton drejtpërdrejt këto ndryshime në zemër.