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Për rregullimin afatgjatë të tensionit të gjakut, ajo që hani është më e rëndësishme sesa domosdoshmërisht kur. Edhe pse një darkë e vonë mund të ndikojë në vlerat e tensionit të gjakut gjatë natës duke prishur ritmet natyrore të trupit, kërkimet shkencore ende nuk e kanë përcaktuar kohën ideale për vaktin e fundit të ditës. Zgjedhjet e ushqimit dhe stili i jetës në përgjithësi ka të ngjarë të kenë një ndikim më të madh në tensionin e gjakut, sesa vaktet e vona të rastit, shkruan Veryëell Health.
Ndikimi i vakteve të vona në tensionin e gjakut
Vaktet e vona të mbrëmjes shoqërohen me një rrezik në rritje të tensionit të lartë të gjakut, por kjo nuk do të thotë se ato janë shkaku i drejtpërdrejtë i tij. Koha e darkës është vetëm një faktor, pasi njerëzit që hanë vonë shpesh kanë zakone të tjera të jetesës që ndikojnë në tensionin e gjakut, siç është një dietë e pabalancuar, stresi kronik ose konsumi i alkoolit.
Kjo e bën të vështirë për shkencëtarët të izolojnë ndikimin e vetëm të kohës së vaktit. Mekanizmat supozohet se lidhen me ndryshimet në ritmin e trupit, mbajtjen e natriumit dhe cilësinë e gjumit, dhe kërkimet ende po përpiqen të përcaktojnë kontributin aktual të kohës së vaktit në tensionin e lartë të gjakut.
Prishja e ritmit cirkadian të trupit
Trupi i njeriut funksionon sipas një ritmi cirkadian 24-orësh që koordinon aktivitetin e ditës me pushimin e natës. Edhe pse ne më shpesh e shoqërojmë atë me gjumin, kjo orë e brendshme rregullon gjithashtu presionin e gjakut, metabolizmin, funksionin e veshkave dhe shëndetin e zemrës. Presioni i gjakut është natyrshëm më i lartë gjatë ditës, kur jeni zgjuar dhe aktivë. Ai bie nga 10 deri në 20% gjatë gjumit, i njohur si "rënia e natës", dhe pastaj rritet përsëri kur zgjoheni.
Mbajtja e natriumit natën
Veshkat rregullojnë presionin e gjakut duke filtruar natriumin dhe ujin e tepërt nga trupi. Ky proces ka një orar ditor - është më efektiv gjatë ditës dhe ngadalësohet natën. Nëse hani një vakt të kripur vonë natën, trupi juaj mund të mbajë natriumin gjatë natës, gjë që mund të rezultojë në presion të lartë të gjakut në mëngjes.
Një studim i vogël analizoi efektet e të njëjtit vakt me përmbajtje të lartë natriumi të konsumuar herët
Gjumi i dobët për shkak të një darke të vonë
Të shkosh në shtrat me stomak të plotë mund të shkaktojë urth dhe probleme me tretjen, të cilat ndërhyjnë në cilësinë e gjumit. Gjumi i dobët mund të rrisë aktivitetin e hormoneve të stresit, të cilat mund të ndikojnë negativisht në presionin e gjakut. Kjo do të thotë që një darkë e vonë ndikon në presionin e gjakut jo vetëm përmes tretjes, por edhe në mënyrë indirekte, përmes cilësisë së gjumit, transmeton Klankosova.tv.
Përfitimet e vakteve të hershme të mbrëmjes
Disa studime sugjerojnë se një hendek më i gjatë midis darkës dhe kohës së gjumit mund të jetë i dobishëm. Një studim zbuloi se njerëzit që hëngrën të paktën tre orë para gjumit kishin presion më të qëndrueshëm të gjakut gjatë natës dhe një rënie më të madhe të presionit të gjakut gjatë gjumit.
Një studim tjetër zbuloi se të ngrënit herët dhe me kohë të kufizuar përmirësoi presionin e gjakut në mënyrë më efektive sesa thjesht ulja e marrjes së kalorive, megjithëse marrja më e ulët e kalorive ka të ngjarë të ketë kontribuar në rezultate.
Rekomandime për vaktet e mbrëmjes
Shkencëtarët bien dakord se planifikimi i vakteve dhe të ngrënit me kohë të kufizuar tregojnë potencial, por ende nuk ka prova të mjaftueshme për të rekomanduar universalisht kohën ideale për darkë.
Një vakt i vonë herë pas here nuk ka gjasa të shkaktojë hipertension kronik, por të ngrënit e rregullt pak para gjumit është lidhur me presionin më të lartë të gjakut dhe rreziqe të tjera kardiovaskulare. Shkencëtarët ende po hetojnë nëse koha e vakteve është një shkak i drejtpërdrejtë.
Nëse shpesh hani vonë, përpiquni të hani darkë rreth tre orë para gjumit sa herë që orari juaj e lejon. Nëse duhet të hani më vonë, zgjidhni një vakt më të vogël dhe më të lehtë me më pak natrium dhe sheqerna të shtuar.
Faktorët kryesorë për rregullimin e presionit të gjakut
Ndërsa koha e vakteve mund të ketë njëfarë ndikimi, udhëzimet aktuale për rregullimin e presionit të gjakut bazohen në zakone me prova më të forta shkencore. Rekomandohet të zvogëlohet marrja e natriumit në më pak se 2,300 miligramë në ditë, dhe idealisht nën 1,500 miligramë. Përveç kësaj, këshillohet një dietë e shëndetshme për zemrën, e cila përfshin mish të ligët, fruta, perime, drithëra të plota dhe produkte qumështi me pak yndyrë.