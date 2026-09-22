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Kapiteni i Zvicrës Granit Xhaka, është larguar nga grumbullimi i kombëtares helvetike për shkak të një certifikate false të vaksinimit kundër COVID-19.
Kjo çështje ka marrë jehonë tashmë në shtetin zviceran dhe ishte temë e diskutimit edhe gjatë konferencës për media të drejtorit sportiv të Zvicrës, Pierre Luigi Tami.
Në këtë konferencë Tami u pyet nga gazetarët edhe për solidarizimin që Xhaka i dha ish-katërshes së UÇK-së që së fundmi u dënuan nga Haga, për të cilën ai tha se është çështje private e kapitenit.
"Gjithçka ndodhi shumë shpejt; ai mori vendimin për t’u bërë publik po aq shpejt. Nuk ishte e lehtë për të të ndërmerrte këtë hap. Kjo ishte një çështje private. Federata Zvicerane e Futbollit (SFV) nuk lëshoi asnjë direktivë vaksinimi. Ekipi kombëtar nuk ka të bëjë fare me këtë. Mbështetja e tij për presidentin e dënuar të Kosovës është gjithashtu një çështje private”, deklaroi ai.
Kujtojmë se Xhaka mund të përballet me drejtësinë atje.
Kapiteni rrezikon edhe burgimin.