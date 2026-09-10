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Nivelet e larta të sheqerit në gjak pas ngrënies, të njohura si hiperglicemia postprandiale, rrisin rrezikun e zhvillimit të diabetit, demencës dhe sëmundjeve të zemrës. Një aktivitet i thjeshtë si një shëtitje menjëherë pas darkës mund të ndihmojë në stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak dhe parandalimin e luhatjeve të tyre, shkruan Verywell Health.
Kur është koha më e mirë për të ecur?
Përgjigja është e thjeshtë: menjëherë pas një vakti. Qëllimi është që trupi juaj të vihet në lëvizje para se nivelet e sheqerit në gjak të arrijnë kulmin, gjë që zakonisht ndodh midis 30 dhe 60 minutave pas ngrënies. Për rezultate më të mira, është ideale të filloni ecjen tuaj brenda gjysmë ore nga mbarimi i darkës.
Si ndikon ushtrimi në sheqerin në gjak
Nivelet e sheqerit në gjak mund të rriten pas një vakti. Aktiviteti fizik pas ngrënies mund të ndihmojë në uljen e kësaj rritjeje dhe të ndihmojë në rregullimin e niveleve të glukozës, pavarësisht nëse nivelet fillestare të sheqerit në gjak janë normale apo të larta. Ushtrimet inkurajojnë trupin të lëvizë glukozën nga qarkullimi i gjakut në qelizat muskulore, ku përdoret si energji. Kjo ndihmon për të shmangur ndryshimet e papritura të sheqerit në gjak.
Aktiviteti gjithashtu përmirëson përgjigjen e trupit ndaj insulinës, një hormon që lejon muskujt të thithin glukozën. Kjo ndjeshmëri e përmirësuar ndaj insulinës mund të zgjasë deri në 24 orë pas një shëtitjeje. Sa më shpejt të filloni aktivitetin tuaj pas një vakti, aq më efikasisht trupi juaj do ta përdorë glukozën nga qarkullimi i gjakut. Vonesa e ecjes mund të zvogëlojë efektin e saj të menjëhershëm në sheqerin në gjak, transmeton Klankosova.tv.
Sa kohë duhet të ecni?
Hulumtimet tregojnë se edhe një shëtitje e shkurtër mund të stabilizojë nivelet e sheqerit në gjak nëse e filloni menjëherë pas një vakti. Një provë klinike e kohëve të fundit tek të rritur të shëndetshëm të rinj zbuloi se një shëtitje 10-minutëshe menjëherë pas një vakti uli sheqerin në gjak po aq efektivisht sa një shëtitje 30-minutëshe e filluar 30 minuta pas ngrënies.
Një studim tjetër tek të rriturit e moshuar me diabet të tipit 2 arriti në një përfundim të ngjashëm. Një shëtitje 10-minutëshe pas çdo vakti u tregua të jetë një metodë më e mirë për të kontrolluar sheqerin në gjak sesa një shëtitje më e gjatë 30-minutëshe gjatë gjithë ditës.
Këshilla për ecje të sigurt
Kur planifikoni shëtitjet tuaja pas darkës, është e rëndësishme të mbani mend sigurinë. Nëse nuk jeni mësuar të ecni rregullisht, filloni ngadalë dhe gradualisht rrisni intensitetin, shpejtësinë dhe distancën. Vendosni objektiva të shkurtër dhe të arritshëm, siç janë tre deri në pesë minuta në ditë për javën e parë, dhe më pas rrisni kohëzgjatjen me kalimin e kohës. Kjo qasje ndihmon në shmangien e lëndimeve dhe gradualisht ndërton qëndrueshmëri.
Është gjithashtu e nevojshme t'i kushtoni vëmendje kushteve të jashtme. Temperaturat e larta, lagështia, alergjenët, të ftohtit ose çështjet e sigurisë personale mund të ndikojnë në shëndetin tuaj. Nëse kushtet e jashtme nuk janë të favorshme, aktiviteti mund të zhvendoset brenda, siç është ecja në një qendër tregtare ose përdorimi i një piste vrapimi.
Njerëzve mbi 65 vjeç u rekomandohet të kryejnë ushtrime ekuilibri dhe fleksibiliteti, siç është qëndrimi në njërën këmbë, disa herë në javë. Për siguri të shtuar, është e dobishme të ecni me një mik ose anëtar të familjes.
Edhe pse ecja është një aktivitet i sigurt për shumicën e njerëzve, disa grupe duhet të konsultohen me një mjek para se të fillojnë ushtrimet e rregullta. Kjo përfshin njerëzit që po shërohen nga një atak në zemër, dështim i zemrës, lëndim ose operacion, si dhe gratë që kanë lindur së fundmi. Kujdes kërkohet gjithashtu për njerëzit që marrin ilaçe të caktuara që mund të ndikojnë në gjendjen e tyre.