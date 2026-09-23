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Inteligjenca artificiale po u jep mashtruesve mundësi gjithnjë e më të sofistikuara për të krijuar përmbajtje të rreme, në mënyra që vetëm pak vite më parë dukeshin të paimagjinueshme.
Sipas një sondazhi të realizuar nga Qendra AP-NORC për Kërkime në Çështjet Publike, 98 për qind e amerikanëve thonë se janë përballur me tentativa mashtrimi, ndërsa shumë prej tyre thonë se kjo u ndodh çdo ditë.
Me përmirësimin e inteligjencës artificiale, po zhduken gradualisht edhe disa prej shenjave që dikur konsideroheshin tregues të qartë të një videoje apo fotografie të manipuluar. Bëhet fjalë, për shembull, për pulsimin jo natyral të syve, fytyrat tepër perfekte apo zërat robotikë, raporton Associated Press, transmeton Klankosova.tv
Teksa mashtruesit në mbarë botën po e përdorin gjithnjë e më shumë AI-n, ekspertët paralajmërojnë se nuk mund t’i besojmë gjithmonë asaj që shohim apo dëgjojmë online.
Associated Press dhe emisioni “FRONTLINE” i PBS-së bashkëpunuan me ekspertë të inteligjencës artificiale nga ForenSwiss dhe GetReal Security për të treguar se sa e avancuar është bërë teknologjia për manipulimin e imazheve dhe krijimin e përmbajtjeve të rreme.
Goja mund të jetë një nga shenjat
Sipas ekspertes Ines Pinton nga ForenSwiss, goja vazhdon të jetë një prej elementeve ku mund të vërehen gabime në videot e krijuara me deepfake.
“Goja është ende treguesi më i mirë”, tha Pinton.
Ajo shpjegoi se përputhja e lëvizjeve të buzëve me tingujt “b”, “p” ose “m”, si në fjalët “mami” apo “bebe”, mund të jetë veçanërisht e vështirë për teknologjinë e deepfake-ut, pasi këta tinguj kërkojnë mbylljen e plotë të buzëve.
Dhëmbët ose pjesa e brendshme e gojës mund të duken të turbullta. Edhe zërat në videot deepfake mund të tingëllojnë të sheshtë dhe të mungojë ritmi natyral i frymëmarrjes.
Një tjetër element që mund të kontrollohet janë hijet dhe reflektimet në një imazh: a përputhen ato me burimin e dritës dhe me pjesën tjetër të fotografisë?
Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se këto parregullsi duhet të konsiderohen vetëm si tregues për t’u kontrolluar më tej dhe jo si prova përfundimtare se një përmbajtje është e rreme.
Për shembull, duart e deformuara mund të zbulojnë një imazh të dobët të krijuar nga AI, por fakti që duart duken normale nuk do të thotë se fotografia është domosdoshmërisht reale.
“Në shembujt më të mirë, tashmë mund të jetë praktikisht e pamundur ta dallosh vetëm me sy”, tha Pinton, transmeton Klankosova.tv
Sipas saj, me zhvillimin e mëtejshëm të teknologjisë, mënyra më e besueshme për të verifikuar një përmbajtje do të jetë kontrollimi i burimit të saj.
“Në një moment, arsyeja e shëndoshë – të kontrollosh se nga vjen diçka dhe të mos i besosh vetëm sepse duket reale – do të jetë e vetmja gjë që do të funksionojë”, tha ajo. /Klankosova.tv