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Nëse keni vazhdimisht të ftohtë, edhe kur nxehësja është e ndezur dhe jeni veshur mirë, shkaku mund të mos jetë vetëm temperaturat e ulëta.
Ndjenja e të ftohtit ndonjëherë mund të jetë shenjë e një problemi shëndetësor, dhe një arsye e mundshme është një tiroide joaktive.
Pse keni gjithmonë të ftohtë?
Sipas Shërbimit Kombëtar Shëndetësor Britanik (NHS), ndjesia e vazhdueshme e të ftohtit mund të jetë një nga shenjat e hipotiroidizmit, ose një tiroide joaktive.
Tiroidja është një gjëndër e vogël e vendosur në qafë që prodhon hormone që janë të rëndësishme për funksionimin normal të trupit. Kur nuk prodhon mjaftueshëm prej tyre, shumë funksione trupore ngadalësohen, gjë që mund ta bëjë një person të ndihet i lodhur, i pafuqishëm dhe më i ndjeshëm ndaj të ftohtit, shkruan Express.co.uk, transmeton Klankosova.tv.
Cilat janë simptomat e tjera?
Përveç ndjesisë së vazhdueshme të të ftohtit, një tiroide joaktive mund të shkaktojë probleme të tjera. Disa nga më të zakonshmet përfshijnë:
Kapsllëk
Humor i dobët
Ngjirje të zërit
Probleme me përqendrimin
Lëkurë dhe flokë të thatë, dhe rritje të rënies së flokëve
Simptomat zakonisht shfaqen gradualisht dhe bëhen më të theksuara me kalimin e kohës. Meqenëse ato mund të ndodhin edhe me probleme të tjera shëndetësore, nuk është e mundur të konkludohet se gjëndra tiroide nuk po funksionon siç duhet vetëm bazuar në to.
Si diagnostikohet një problem me tiroide?
Nëse mjeku juaj dyshon për një tiroide joaktive, ai do t'ju pyesë për simptomat tuaja dhe nëse ka një histori familjare të sëmundjes së tiroides. Ai gjithashtu mund të ekzaminojë qafën tuaj për të kontrolluar për një gjëndër tiroide të zmadhuar. Për të konfirmuar diagnozën, zakonisht nevojitet një test gjaku për të kontrolluar nivelet e hormoneve që lidhen me gjëndrën tiroide.
Lajmi i mirë është se tiroidja joaktive mund të trajtohet me sukses. Më shpesh, ilaçet përshkruhen për të zëvendësuar hormonin që trupi nuk po e prodhon në sasi të mjaftueshme. "Zakonisht do t'ju duhet të merrni ilaçin për pjesën tjetër të jetës tuaj për të parandaluar rikthimin e simptomave tuaja. Ju duhet të jeni në gjendje të jetoni një jetë normale", thotë NHS.
Mund të ketë shkaqe të tjera të ndjesisë së të ftohtit
Është e rëndësishme të dini se një tiroide joaktive nuk është arsyeja e vetme e mundshme pse ndjeni vazhdimisht të ftohtë. Kjo ndjesi mund të lidhet gjithashtu me aneminë, qarkullimin e dobët të gjakut, diabetin ose fenomenin e Raynaud-it, një gjendje në të cilën gishtat e duarve dhe të këmbëve janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj të ftohtit, raporton Index.hr, transmeton Klankosova.tv.
Nëse ndjeni shpesh të ftohtë pa ndonjë arsye të dukshme, veçanërisht nëse përjetoni edhe lodhje, ndryshime në peshë ose simptoma të tjera të përmendura, është mirë të vizitoni një mjek.