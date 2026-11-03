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Dhe ajo që hamë është çelësi për tretje të mirë, por edhe kur është po aq e rëndësishme. Një zakon mbrëmjeje që ekspertët e konsiderojnë veçanërisht të dëmshëm është të hash menjëherë para gjumit. "Unë i këshilloj pacientët ta shmangin këtë sepse shtrirja me stomak të plotë mund të përkeqësojë refluksin e acidit, urthin dhe shqetësimin", thotë Dr. Rudy Rai, siç raportohet nga EatingWell.
Një vakt i madh shtrin stomakun dhe mund të shkaktojë që sfinkteri i poshtëm ezofageal, një unazë muskulore që vepron si një valvul midis stomakut dhe ezofagut, të relaksohet përkohësisht. Kur ulemi ose qëndrojmë pas ngrënies, graviteti ndihmon në mbajtjen e përmbajtjes së stomakut në stomak. Ky avantazh zhduket sapo shtrihemi, transmeton Klankosova.tv.
Vaktet e vona zvogëlojnë cilësinë e gjumit
"Shtrirja pas një vakti të madh e bën më të lehtë që acidi i stomakut të rrjedhë përsëri lart në ezofag, duke shkaktuar simptoma të urthit dhe refluksit", shpjegon Dr. Edmundo A. Rodriguez-Frias. Kjo është arsyeja pse një vakt që nuk shkakton probleme pas drekës mund të shkaktojë shqetësim nëse hahet para gjumit. Gjatë gjumit, pështyma dhe gëlltitja, procese që normalisht ndihmojnë në neutralizimin e acidit në ezofag, gjithashtu ngadalësohen.
Përveç dispepsisë, vaktet e vona mund të dëmtojnë edhe cilësinë e gjumit. "Është e rëndësishme të dihet se refluksi mund të prishë gjumin dhe se trajtimi i refluksit mund ta përmirësojë gjumin", thekson Rodriguez-Frias.
Kjo konfirmohet nga një studim vëzhgues i kryer mbi më shumë se 48,000 gra. Studimi zbuloi se gratë me simptoma të refluksit më shumë se një herë në javë kishin një rrezik 53% më të lartë për cilësi të dobët të gjumit gjatë një periudhe katërvjeçare krahasuar me ato që kishin simptoma më pak se një herë në muaj.
Problemet mund të shtrihen edhe në rregullsinë e zorrëve. Rezultatet paraprake të studimit, të paraqitura në Javën e Sëmundjeve të Tretjes 2026, lidhin vaktet e vona me një rrezik të kapsllëkut dhe diarresë. Analiza tregoi se njerëzit nën stres të lartë që konsumonin më shumë se një të katërtën e kalorive të tyre ditore pas orës 9 të mbrëmjes kishin një rrezik 1.7 herë më të lartë të këtyre problemeve të tretjes.
Krahasimi u bë me njerëz që ishin më pak të stresuar dhe nuk hanin vonë. Prandaj, një darkë më herët sugjeron veten si një nga zgjidhjet për një natë më të qetë dhe një tretje më të rregullt.
Hapësira kohore midis darkës dhe gjumit
Gastroenterologët këshillojnë të hani darkë disa orë para se të flini. "Unë rekomandoj që vakti i fundit të jetë të paktën tre orë para gjumit", thotë Rodriguez-Frias, duke shtuar: "Kjo i jep stomakut kohë të mjaftueshme për të kaluar ushqimin në zorrën e hollë, gjë që mund të zvogëlojë refluksin."
Një qasje e tillë është gjithashtu në përputhje me udhëzimet klinike të Kolegjit Amerikan të Gastroenterologjisë, të cilat sugjerojnë shmangien e të ngrënit dy deri në tre orë para gjumit për të lehtësuar simptomat. Megjithëse hulumtimet klinike që e konfirmojnë drejtpërdrejt këtë janë të kufizuara, është një ndryshim i thjeshtë dhe i sigurt i zakonit për këdo që përjeton dispepsi gjatë natës.
Në praktikë, kjo do të thotë që duhet ta përfundoni darkën deri në orën 7 të mbrëmjes nëse shkoni në shtrat rreth orës 10 të mbrëmjes. Nëse orari juaj nuk lejon një darkë të hershme, nuk keni pse të shkoni në shtrat të uritur. Në atë rast, zgjidhni një meze të vogël, më të lehtë dhe më pak yndyrore që do të jetë më e lehtë për t'u tretur.
Megjithatë, nëse refluksi i natës është një problem i shpeshtë, Rodriguez-Frias këshillon të shmangni edhe ushqimet e vogla të lehta brenda tre orëve para gjumit. Për këshilla individuale mbi lehtësimin e simptomave, është gjithmonë mirë të konsultoheni me mjekun tuaj.
Çfarë tjetër ndihmon tretjen
Konsumimi i më shumë fibrave nga ushqime si frutat, perimet, drithërat e plota, bishtajoret dhe arrat përfiton mikrobiomën e zorrëve, përmirëson tretjen dhe rregullon jashtëqitjen. Megjithatë, fibra mund të rrisë formimin e gazrave, kështu që duhet të futet gradualisht. "Nëse fibra nuk ka qenë e pranishme në dietën tuaj deri më tani, është më mirë ta futni pak nga pak", shpjegon Rodriguez-Frias.
Marrja e mjaftueshme e lëngjeve është çelësi për funksionimin e duhur të sistemit tretës, thekson Dr. Rai. Një analizë e të dhënave të vitit 2025 nga më shumë se 14,000 të rritur zbuloi se ata që konsumonin më shumë lëngje nga ushqimi dhe pijet kishin rrezikun më të ulët të kapsllëkut. Marrja ditore e lëngjeve përfshin jo vetëm ujin, por edhe lëngjet nga frutat, perimet dhe supat.
Aktiviteti i rregullt fizik ndihmon në mbajtjen e zorrëve në lëvizje, vëren Rai. Hulumtimet tregojnë se njerëzit që janë aktivë për 150 minuta në javë kanë një rrezik 34 për qind më të ulët për kapsllëk sesa ata që ushtrohen për më pak se 30 minuta. Nëse nuk keni kohë për të shkuar në palestër, një shëtitje e shpejtë çdo ditë, veçanërisht pas darkës, mund të ndihmojë.