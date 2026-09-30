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Krokante, pak të ëmbla dhe freskuese - kastravecat njihen nga shumë njerëz si një ushqim hidratues për shkak të përmbajtjes së tyre jashtëzakonisht të lartë të ujit. Por kjo nuk është arsyeja e vetme pse ato përfundojnë në pjatën tuaj. Përveç ujit, kastravecat ofrojnë edhe lëndë ushqyese të rëndësishme, veçanërisht nëse hahen me lëkurë. Dietologët kanë shpjeguar përfitimet e kastravecave dhe nëse disa lloje janë më të shëndetshme se të tjerat.
Përfitimet kryesore të kastravecave
Edhe pse mund të mos jenë një i ashtuquajtur superushqim me sasi të mëdha vitaminash, kastravecat sigurisht që meritojnë një vend në dietën tuaj.
Kastravecat përbëhen nga rreth 96 përqind ujë. Ushqimet e pasura me ujë kontribuojnë në marrjen tuaj totale të lëngjeve dhe ndihmojnë trupin tuaj të qëndrojë i hidratuar. Kastravecat gjithashtu përmbajnë natyrshëm minerale që ndihmojnë më tej në ruajtjen e ekuilibrit të lëngjeve. "Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme për njerëzit që e kanë të vështirë të pinë vetëm ujë për të qëndruar të hidratuar", thekson Lamees Lahham, një dietologe.
Një kastravec përmban rreth 50 mikrogramë vitaminë K, që është një kontribut i rëndësishëm në kërkesat ditore prej 120 mikrogramësh për burrat dhe 90 mikrogramësh për gratë. "Vitamina K është thelbësore për shëndetin e kockave dhe gjakut", thotë Roxana Ehsani, një dietologe sportive. Është përgjegjëse për ruajtjen e masës së shëndetshme të kockave dhe uljen e rrezikut të frakturave, transmeton Klankosova.tv.
Ehsani thekson se marrja e ulët e vitaminës K mund të rrisë rrezikun e osteoporozës me kalimin e kohës. "Vitamina K është gjithashtu përgjegjëse për mpiksjen e gjakut, kështu që ndihmon në ndalimin e gjakderdhjes pas prerjeve ose lëndimeve", shton Ehsani.
Meqenëse vitamina K është e tretshme në yndyrë, trupi e thith atë më mirë kur është e pranishme yndyra. Kjo është arsyeja pse rekomandohet të hani kastraveca me humus, arra ose vaj ulliri.
Konsumimi i kastravecave gjithashtu mund të rrisë marrjen tuaj të antioksidantëve. "Kastravecat përmbajnë antioksidantë si vitamina C, beta-karoten dhe flavonoide", thotë Ehsani. Kjo është e rëndësishme sepse antioksidantët ndihmojnë në parandalimin e dëmtimit të qelizave të shkaktuar nga radikalet e lira, të cilat mund të çojnë në sëmundje kronike si sëmundja e Alzheimerit, kanceri dhe diabeti. Kastravecat gjithashtu përmbajnë kukurbitacina, një lloj antioksidanti që gjendet ekskluzivisht në kastraveca.
Kur dëshironi diçka krokante, është e lehtë të zgjidhni patate të skuqura, por kastravecat janë një alternativë më e pasur me vlera ushqyese. Ato janë natyrshëm krokante, ndërsa i sigurojnë trupit tuaj ujë dhe lëndë ushqyese. "Zhurma e një kastraveci që kërcet mund të stimulojë nervat shqisore në gojën tuaj", vëren Lahham. "Përtypja e ushqimeve krokante kërkon më shumë përpjekje, gjë që mund t'ju ndihmojë të parandaloni ngrënien e tepërt nga mërzia." Plus, kastravecat i shtojnë vëllim vakteve tuaja në një mënyrë të lehtë dhe të ngopur, duke e bërë më të lehtë të hani më shumë perime me to.
Ndërsa nuk janë një burim kryesor i fibrave, kastravecat janë të mirë për sistemin tuaj tretës. "Kombinimi i ujit dhe fibrave në kastraveca ndihmon në mbajtjen e tretjes tuaj të rregullt", thotë Ehsani. Ajo shpjegon se fibrat e mbajnë traktin tretës në punë dhe parandalojnë kapsllëkun, ndërsa uji ndihmon që gjithçka të kalojë nëpër sistem më lehtë.