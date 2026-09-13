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Deputetja e LDK-së, Jehona Lushaku-Sadriu, ka thënë se nuk ka informata nëse do të zhvillohet takim mes kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, dhe kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku.
Kjo deklaratë vjen pasi më herët u raportua se Kurti dhe Abdixhiku pritet të takohen në orën 14:30 për të diskutuar lidhur me çështjen e presidentit të Kosovës.
“Jo, në njohurinë time, jo, nuk kam informata”, tha Lushaku-Sadriu.
Ndërkohë, pak më vonë pritet të mbahet seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit, e thirrur për zgjedhjen e Qeverisë së re./Klankosova.tv