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Nëse ndiheni vazhdimisht të rraskapitur, mund të jetë koha për të rivlerësuar zakonet tuaja të gjumit.
Gjumi i mirë është çelësi i niveleve tuaja të energjisë, por a ndikon ora e saktë kur shkoni në shtrat në mënyrën se si ndiheni të nesërmen? Mjekët shpjegojnë se përgjigjja është më komplekse sesa thjesht të shikosh orën, dhe se faktorë të tjerë, siç janë kohëzgjatja dhe cilësia e gjumit tuaj, janë më të rëndësishëm, shkruan EatingËell.
Nuk ka rregull universal
Mjekët bien dakord se nuk ka një orar ideal gjumi që funksionon për të gjithë. Ora më e mirë varet nga ora biologjike e brendshme e një individi, e njohur si ritmi cirkadian, shpjegon Dr. Eric Zhou.
Dr. Nishi Bhopal këshillon që në vend që të zgjidhni arbitrarisht një kohë, të gjeni një orar që i përshtatet ritmit natyror të trupit tuaj dhe siguron që të flini mjaftueshëm, transmeton Klankosova.tv.
Disa njerëz, të njohur si "zgjohen herët", funksionojnë më mirë kur shkojnë në shtrat më herët dhe zgjohen më herët. Nga ana tjetër, "bufët e natës" ndihen më mirë kur shkojnë në shtrat më vonë, shpesh pas mesnatës, dhe zgjohen më vonë, thotë Zhou. "Sigurisht, ka njerëz që janë diku në mes, as njerëz të mëngjesit as njerëz të mbrëmjes. Ata përbëjnë shumicën e popullsisë", shton ai.
Cilësia dhe kohëzgjatja e gjumit
Nuk është vetëm kur dhe sa gjatë flini që ka rëndësi për një gjumë të mirë natën, por edhe sa mirë flini. Nëse zgjoheni shpesh gjatë natës, keni vështirësi të bini në gjumë ose jeni të lodhur pavarësisht se keni kaluar mjaftueshëm orë në shtrat, cilësia juaj e gjumit është ndoshta e dobët.
"Është normale të zgjohesh një ose dy herë gjatë natës, si për shembull për të shkuar në banjo, dhe të biesh përsëri në gjumë brenda 10 deri në 15 minutash. Megjithatë, zgjimet e shpeshta ose periudhat e gjata të zgjimit në mes të natës nuk janë të dëshirueshme", thotë Zhou. Bhopal thekson se mungesa e gjumit grumbullohet me kalimin e kohës. "Nëse flini më pak se shtatë orë, kjo do të ndikojë negativisht në vigjilencën, përqendrimin dhe kohën e reagimit tuaj", vëren ai.
Kjo përsëri nënvizon rëndësinë e qëndrueshmërisë. "Njerëzit që flenë mirë nuk flenë pesë orë një natë dhe dhjetë natën tjetër. Kohëzgjatja e gjumit të tyre është përgjithësisht e parashikueshme, me jo më shumë se variacione 30-minutëshe", thotë Zhou.