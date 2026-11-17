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Kosova do të përballet sonte me Irlandën në Dublin, në kuadër të ndeshjes që zhvillohet nga ora 20:45.
Dardanët synojnë ta përmbyllin vitin me rezultat pozitiv, në mënyrë që ta ruajnë pozitën e dytë dhe të sigurojnë pjesëmarrjen në plejof për promovim.
Nga stadiumi “Aviva” në Dublin ka raportuar gazetari i Klan Kosovës, Andi Shabani, i cili ka bërë të ditur se atmosfera në kryeqytetin irlandez është e qetë, ndërsa vëmendja është përqendruar në prag të kësaj përballjeje.
Sipas raportimit të tij, në stadiumin “Aviva” pritet të jenë të pranishëm mbi 51 mijë tifozë për ta përcjellë ndeshjen mes Irlandës dhe Kosovës.
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