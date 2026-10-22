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Buzët e çara duken si një bezdi e vogël, por ato mund të bëhen një problem i vazhdueshëm, veçanërisht gjatë muajve të ftohtë dhe të thatë kur lëkura humbet lagështinë shpejt.
Balsami i buzëve është një ndihmë e parë, por shpesh nuk është i mjaftueshëm për kujdes të plotë. Një dermatolog zbuloi për Parandalimin se çfarë ndihmon me buzët e çara, cilat produkte ia vlen të përdoren dhe cilat janë më mirë të shmangen.
Shkaqet e buzëve të thata dhe të çara
Para se të filloni me kujdesin intensiv, është e dobishme të përcaktoni pse buzët tuaja janë të thata në radhë të parë. Peterson Pierre, një dermatolog i çertifikuar në Institutin e Kujdesit të Lëkurës Pierre, shpjegon se buzët e çara mund të jenë rezultat i të qenit në një mjedis të ftohtë ose të thatë, djegie nga dielli, por edhe produkte të kujdesit të fytyrës që bien në buzë. Problemi mund të shkaktohet gjithashtu nga produktet irrituese të buzëve, lëpirja e vazhdueshme e buzëve, mungesa e vitaminave, ilaçe të caktuara, dehidratimi ose ekzema.
Ndihma dhe kujdesi i parë
Si hap i parë, Dr. Pierre këshillon eliminimin e të gjitha produkteve që mund të irritojnë lëkurën. Kjo përfshin përbërës të fortë aktivë si retinoli ose retinoidet dhe eksfoliantë të ashpër. Dermatologët paralajmërojnë se aromat e kamforit, eukaliptit, kanellës, agrumeve dhe mentes, si dhe aromat, lanolina, mentoli, oktinoksati, oksibenzoni, fenoli, propil gallati dhe acidi salicilik gjithashtu mund të shkaktojnë acarim, shkruan Index.hr.
Pas kësaj, thotë Dr. Pierre, duhet të "rivendosni hidratimin me acid hialuronik dhe të ruani lagështinë me kremra hidratues që përmbajnë ceramide, gjalpë shea ose vazelinë".
Nëse jeni duke blerë një balsam të ri, ajo rekomandon produkte që përmbajnë vaj ricini, ceramide, dimetikon, vaj farash kërpi, vaj mineral, vazelinë, gjalpë shea, vazelinë të bardhë dhe përbërës mbrojtës nga rrezet UV si dioksid titaniumi ose oksid zinku, transmeton Klankosova.tv.
Së fundmi, është thelbësore të mbroni buzët nga dielli. Dr. Pierre rekomandon përdorimin e kremrave mbrojtës nga dielli me bazë zinku ose balsameve me një faktor të lartë mbrojtjeje nga dielli (SPF).
Parandalimi është çelësi
Për të parandaluar që buzët tuaja të thahen dhe të irritohen përsëri, Akademia Amerikane e Dermatologjisë ofron disa këshilla. Ata rekomandojnë të aplikoni një balsam të butë rregullisht gjatë gjithë ditës dhe para gjumit, si dhe të pini shumë ujë. Është gjithashtu e rëndësishme të shmangni lëpirjen, kafshimin ose kruarjen e buzëve. Përdorimi i një lagështuesi ajri brenda mund të ndihmojë gjithashtu gjatë muajve të ftohtë dhe të thatë.