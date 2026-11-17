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Një debat ka shpërthyer mes banorëve të shtëpisë së Big Brother VIP 5, pasi Fuego ka akuzuar Nichin se i ka cenuar privatësinë personale duke e gënjyer Arlindën që s'është askush në banjo dhe duke hyrë ajo në momentin kur Fuego ndodhej brenda.
Ai ka shprehur pakënaqësinë për këtë veprim, duke theksuar se hyrja në banjo pa respektuar privatësinë e tij është e papranueshme.
“Mu m’hini n’banjo, mu ma ka cenu privatësinë personale”, është shprehur Fuego.
Në këtë debat janë përfshirë edhe Antoneta dhe Arlinda, të cilat e kanë kritikuar këtë sjellje, duke mbështetur shqetësimin e Fuegos.
Ndërkohë, Liki është shprehur e nervozuar, duke kundërshtuar mundësinë që Fuego të shihej i zhveshur.
“Jeni tu m’prek, s’po du me pa Fuegon cullak”, ka deklaruar ajo.
Ngjarja ka nxitur diskutime mes banorëve, përfshirë edhe Vjollcën.
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