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Edhe pak minuta na ndajnë nga nisja e spektaklit më të madh televiziv në vend, Big Brother VIP Kosova 5.
Prime-i i parë i këtij edicioni pritet të sjellë një super spektakël, surpriza të shumta dhe emocione, të cilat publiku do të mund t’i ndjekë LIVE edhe përmes YouTube.
https://youtube.com/@bigbrothervipkosova?si=apKUu3oRJtnVajGr)
Për këtë sezon është përzgjedhur një kast tejet divers, me emra dhe personalitete nga muzika, televizioni, arti dhe fusha të ndryshme të jetës publike.
Sytë dhe veshët katër kah Klan Kosova!