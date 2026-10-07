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Juristja Krenare Vokshi ka deklaruar se, sipas vlerësimit të saj juridik, presidentja është zgjedhur në mënyrë kushtetuese.
Duke folur sonte në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova, Vokshi tha se procesi i zgjedhjes së presidentes kishte nisur gjatë 6 tetorit dhe fakti që disa veprime teknike kanë vazhduar pas mesnatës, duke kaluar në datën 7 tetor, nuk e bën procesin antikushtetues.
“Fillimisht po ndalemi tek çështja e presidentes. Në këtë rast, juristët në fakt kanë mendime të ndryshme. Sigurisht që do të jetë edhe ky një vlerësim i imi, jo ndoshta një interpretim me detyrim të cilin e bën Gjykata”.
“Unë mendoj që presidentja është zgjedhur në mënyrë kushtetuese, sepse procesi ka filluar të rrjedhë gjatë datës 6 tetor. Pra, edhe pse kanë qenë orët e vona, ndërkohë pas orës 00:00 pas mesnatës, pra që ka kaluar te data 7 tetor, veçse ka filluar një proces teknik i cili aspak nuk është kundërkushtetues”, deklaroi ajo./Klankosova.tv