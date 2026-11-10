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Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova 4, Benita, ka folur sërish për pëlqimin që kishte shprehur ndaj Klodit gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova.
E pyetur nga prezantuesja e emisionit “Big Cast” në Klan Kosova nëse është penduar për këtë pëlqim, Benita dha një përgjigje mjaft interesante.
“Masë që jom dalë prej Bigut dhe e shoh se për kë kam shprehë pëlqim, kaniherë edhe kjo gotë të pëlqen. Ka qenë efekti i izolimit, sepse nuk ka qenë preferencë e imja”, u shpreh ajo.
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