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Pushteti është një pjesë e rëndësishme e marrëdhënieve njerëzore. Ai nuk gjendet vetëm në politikë apo në institucionet shtetërore, por edhe në familje, në vendin e punës, në miqësi dhe në marrëdhëniet romantike. Në përgjithësi, pushteti mund të kuptohet si aftësia e një personi për të ndikuar te veprimet, vendimet ose mundësitë e një personi tjetër.
Studimet në psikologji sociale tregojnë se po, pushteti mund të ndikojë në mënyrën se si njerëzit mendojnë, ndihen dhe sillen ndaj njëri-tjetrit, transmeton Klankosova.tv.
Një nga teoritë e rëndësishme në këtë fushë është teoria e “qasjes dhe frenimit” (approach-inhibition theory). Sipas kësaj teorie, njerëzit që kanë më shumë pushtet zakonisht kanë më shumë liri veprimi dhe më pak kufizime sociale.
Një aspekt tjetër i rëndësishëm është se pushteti mund të ndikojë edhe në distancën sociale. Kërkimet mbi marrëdhënien mes pushtetit dhe distancës sociale sugjerojnë se individët me më shumë pushtet mund të jenë më pak të vëmendshëm ndaj përvojave dhe këndvështrimeve të njerëzve me më pak pushtet. Në disa rrethana, pushteti është lidhur edhe me rritjen e sjelljeve dominuese.
A është kjo negative?
Në një marrëdhënie, një person mund të ketë më shumë autoritet ose përgjegjësi, por kjo nuk do të thotë automatikisht se do ta përdorë atë në mënyrë të padrejtë. Për shembull, një mësues ka autoritet ndaj nxënësve, një prind ka përgjegjësi më të madhe ndaj fëmijës dhe një drejtues ka kompetenca që punonjësit e tjerë nuk i kanë. Problemi shfaqet kur pushteti përdoret për të kontrolluar, frikësuar, manipuluar ose për të shpërfillur nevojat e të tjerëve.
Megjithatë, pushteti mund t’i ndryshojë marrëdhëniet mes njerëzve, sepse ndryshon mundësinë për të ndikuar te tjetri, mënyrën e komunikimit dhe mënyrën se si individët reagojnë ndaj njëri-tjetrit. Personi me më shumë pushtet mund të ketë më shumë liri për të vepruar dhe për të shprehur nevojat e veta, ndërsa personi me më pak pushtet mund të jetë më i kujdesshëm dhe më i kufizuar në sjelljen e tij.
Megjithatë, pushteti në vetvete nuk përcakton nëse një marrëdhënie do të jetë e mirë apo e keqe. /Klankosova.tv