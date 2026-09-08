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Vetëm një porcion pasul mund ta pasurojë ndjeshëm një vakt me lëndë ushqyese. Fasulet janë një burim i rëndësishëm i fibrave, proteinave bimore, vitaminave dhe mineraleve që kontribuojnë në shëndetin e përgjithshëm, shkruan Health.com.
Përfshirja e rregullt e fasuleve në dietën tuaj mund të kontribuojë në shëndetin e zemrës dhe tretjes, gjë që është veçanërisht e rëndësishme për plakjen e shëndetshme.
Ndikimi në shëndetin e zemrës
Hulumtimet tregojnë se konsumimi i një filxhani fasule në ditë mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Këto përfshijnë sëmundje të zemrës dhe enëve të gjakut si sëmundja koronare e zemrës, goditja në tru dhe ataku në zemër. Marrja e tepërt e yndyrnave të ngopura është një nga faktorët që rrisin rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare.
Fasulet, ndryshe nga disa burime të tjera të proteinave si mishi i kuq, kanë pak yndyrna të ngopura. Një dietë e pasur me yndyrna të ngopura mund të rrisë rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të zemrës, ndërsa konsumimi i fasuleve mund të ndihmojë në uljen e proceseve inflamatore që lidhen me sëmundjet kardiovaskulare.
Fasulet gjithashtu mund të ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit. Studimet kanë treguar se ngrënia e rreth dy të tretave të një filxhani fasule në ditë mund të zvogëlojë kolesterolin LDL, i njohur si kolesteroli "i keq". Lëndët ushqyese në fasule, duke përfshirë fibrat dhe kaliumin, si dhe përbërësi bimor saponin, mund të ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të shëndetshme të kolesterolit. Saponinat, të cilat gjenden edhe në bishtajore të tjera, mund të ndikojnë në mënyrën se si trupi përpunon kolesterolin, transmeton Klankosova.tv.
Rregullon tretjen
Fasulet janë një burim i shkëlqyer i fibrave, të cilat mund të parandalojnë kapsllëkun dhe të kontribuojnë në tretje të rregullt. Marrja adekuate e fibrave ndihmon sistemin tretës të funksionojë siç duhet. Fibra e tretshme në fasule mund të ndihmojë gjithashtu me diarrenë duke ngadalësuar tretjen.
Fasulet gjithashtu përmbajnë niseshte rezistente, e cila nuk zbërthehet në zorrën e hollë, por përkundrazi arrin në zorrën e trashë, ku fermentohet. Ky proces favorizon bakteret e dobishme të zorrëve dhe krijimin e acideve yndyrore që kontribuojnë në shëndetin e zorrëve.
Kontrollon sheqerin në gjak
Proteina, fibra dhe niseshteja rezistente në fasule ndihmojnë në kontrollin e niveleve të sheqerit në gjak duke ngadalësuar thithjen e tij. Fasulet kanë një indeks të ulët glicemik, që do të thotë se ato nuk shkaktojnë rritje të niveleve të sheqerit në gjak.
Fasulet janë gjithashtu të pasura me magnez, një mineral që luan një rol të rëndësishëm në rregullimin e sheqerit në gjak dhe është lidhur me një rrezik më të ulët të diabetit të tipit 2. Një studim zbuloi se ngrënia e një filxhani fasule në ditë për dy deri në tre muaj përmirësoi kontrollin e sheqerit në gjak. Për njerëzit me diabet, fasulet mund të jenë një burim i mirë proteinash si pjesë e një diete të ekuilibruar, transmeton Klankosova.tv.
Burim i pasur hekuri
Për veganët dhe vegjetarianët, fasulet janë një burim i mirë proteinash me bazë bimore dhe ato gjithashtu mund të ndihmojnë në përmbushjen e nevojave tuaja ditore për hekur. Një gjysmë filxhani fasule përmban rreth 2 miligramë (mg) hekur, ose rreth 11% të marrjes së rekomanduar ditore.
Mungesa e hekurit mund të shkaktojë një sërë simptomash, duke përfshirë lodhjen, problemet e tretjes dhe problemet me përqendrimin. Hekuri është i nevojshëm për të bërë hemoglobinë, proteinën që transporton oksigjenin nga mushkëritë në pjesën tjetër të trupit. Thithja e hekurit nga fasulet mund të përmirësohet duke i kombinuar ato me ushqime të pasura me vitaminë C, të tilla si specat, brokoli dhe patatet.