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Jona, ish-banorja e Big Brother VIP Kosova 5, e cila u penalizua nga publiku javën e fundit, ishte e ftuar në emisionin “Ora 7” në Klan Kosova, ku foli për eksperiencën e saj brenda shtëpisë më të famshme në vend.
Gjatë intervistës, ajo u pyet edhe për raportin me influenceren Doresa, me të cilën pati një përballje brenda shtëpisë, për shkak të së kaluarës së tyre dhe pretendimeve të ndërsjella për bullizëm.
Jona bëri të ditur se nuk ka komunikuar me Doresën pas përfundimit të qëndrimit të saj në shtëpi, ndërsa nuk i kurseu as kritikat ndaj saj.
“Me Doresën nuk kam fol. Kur i pashë gjërat jashtë, se çfarë kishte thënë dhe që kishte vazhduar të gënjente vazhdimisht, nuk e meriton aspak. Por ka edhe disa gjëra të tjera. Ajo, përnjëmend, është një person që shpif”, u shpreh mes tjerash Jona.
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