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Është një bindje e përhapur se uji nuk duhet të pihet gjatë vakteve sepse supozohet se hollon acidin e stomakut, ngadalëson tretjen dhe shkakton fryrje. Për këtë arsye, shumë njerëz shmangin marrjen e disa gllënjkave gjatë ngrënies, por gjetjet shkencore nuk i mbështesin pretendime të tilla. Për shumicën e njerëzve të shëndetshëm, uji me vaktet nuk është problem dhe mund të jetë një pjesë normale e dietës.
Klinika Mayo thekson se uji nuk ndërhyn në lëngjet tretëse ose nuk i hollon ato në një masë që do ta vështirësonte tretjen, transmeton Klankosova.tv.
Si reagon stomaku ndaj ujit?
Kur ushqimi arrin në stomak, ai fillon të sekretojë lëngje tretëse dhe të zbërthejë mekanikisht përmbajtjen. Uji që hyn në stomak në atë moment thjesht bëhet pjesë e asaj përzierjeje dhe trupi nuk ndalon së prodhuari acid ose nuk ndalon procesin e tretjes.
Një gotë ujë mund të ndryshojë përkohësisht vlerën e pH-it në stomak, siç tregohet nga një studim me 200 mililitra ujë, por ky efekt është jetëshkurtër dhe nuk e prish tretjen.
Për më tepër, uji luan një rol të rëndësishëm në vetë procesin e tretjes. Ndihmon në prodhimin e pështymës, ndihmon në rrjedhjen e lëngjeve trupore dhe ndihmon në zbutjen e jashtëqitjeve, gjë që mund të ndihmojë në parandalimin e kapsllëkut.
A ndihmon uji në kontrollin e oreksit?
Po, uji mund të ndihmojë. Nuk ka kalori dhe mund të rrisë ndjesinë e ngopjes gjatë vakteve. Kjo është arsyeja pse një gotë ujë me drekën është një zgjedhje më e mirë sesa lëngjet e ëmbëlsuara, veçanërisht për njerëzit që përpiqen të kontrollojnë marrjen e kalorive. Studimet kanë konfirmuar se pirja e ujit me vaktet mund të rrisë përkohësisht ndjesinë e ngopjes, megjithëse vetëm kjo nuk garanton humbje peshe afatgjatë.
Po fryrja?
Çështja e fryrjes është individuale. Pirja e një sasie të madhe lëngu papritmas, veçanërisht me një vakt të madh, mund të shkaktojë një ndjenjë rëndese ose shqetësimi tek disa njerëz. Megjithatë, kjo nuk është e njëjta gjë si të pretendosh se uji prish tretjen. Klinika Mayo këshillon që njerëzit që e gjejnë ujin me vaktet i bën të ndihen tepër të ngopur të pinë sasi më të vogla gjatë vetë vaktit dhe ta shpërndajnë pjesën tjetër të lëngut gjatë gjithë ditës.
Zgjedhja e pijes është gjithashtu e rëndësishme. Uji i thjeshtë është i ndryshëm nga pijet e gazuara, të cilat mund të rrisin ndjesinë e fryrjes tek individët e ndjeshëm. Një studim zbuloi se uji i gazuar, krahasuar me ujin e thjeshtë, nuk e ndryshonte shkallën e përgjithshme të zbrazjes së stomakut, por ndikoi në shpërndarjen e përmbajtjes brenda stomakut.
Kur është koha më e mirë për të pirë ujë?
Nuk ka një rregull universal nëse duhet të pini ujë ekskluzivisht para apo pas një vakti. Nëse ndjeni etje gjatë një vakti, nuk ka arsye për të shmangur ujin. Për shumicën e njerëzve të shëndetshëm, disa gllënjka ose gota ujë me një vakt janë krejtësisht të pranueshme. Është shumë më e rëndësishme të sigurohet marrja e mjaftueshme e lëngjeve gjatë gjithë ditës sesa të shqetësoheni për kohën e saktë të konsumimit.
Megjithatë, njerëzit me sëmundje të caktuara të zemrës, veshkave ose mëlçisë mund të kenë rekomandime për të kufizuar marrjen e lëngjeve. Në raste të tilla, sasia e ujit duhet të koordinohet me këshillat mjekësore.
Si përfundim, uji gjatë vakteve nuk është armiku i tretjes. Miti se ai do të neutralizojë acidin e stomakut dhe do të parandalojë funksionimin e duhur të sistemit tretës nuk ka bazë në rekomandimet moderne mjekësore. Nëse ndiheni rehat, mos ngurroni të pini ujë me vaktin tuaj pa frikë se do të dëmtoni tretjen tuaj.